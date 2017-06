Csodás képek születnek Vámospércsen a Ligetaljáról

A csak hölgyek alkotta közösség a helyi tájházban és Vámospércs utcáin, terein alkot a plein-air festészet hagyományait követve, különböző eszközökkel, és szemlélettel. A Művésznők Nemzetközi Alkotótáborának művészeti vezetője és alapítója H. Csongrády Márta Kölcsey Ferenc-díjas képző és fotóművész, aki elmondta: a munka elsődlegesen Vámospércs városának megjeleníthető világáról szól, amit ki-ki a saját egyéniségével, temperamentumával fest meg, vagy fotóz.

– 2003-ban kezdtük a művésztelepet, mikor is kitaláltuk, hogy hívjunk életre egy csak nőkből álló tábort. Az alapkoncepció azt volt, hogy hét hölgy hét napon át közös térben alkosson – avat be a részletekbe a kurzus vezetője.

Most már csak olyan alkotót fogadunk, aki hazájában legalább egy művészeti alap tagja. A kapcsolataimon keresztül invitálom meg a résztvevőket, és az évek alatt elértük, hogy nagyobb az érdeklődés, mint aminek eleget tudunk tenni.”

Örök barátságok köttetnek

Az évek folyamán legalább ötven művésznő tette tiszteletét a táborban, természetesen akadt, aki több alkalommal is. A szomszédos Romániából szinte mindig van beköltöző, de érkeztek már Indiából, Moldvából és az egykori orosz tagállamokból is. A reggelit követően gyakorlatilag estig folyamatos az alkotói munka. A város kérésére leginkább a vámospércsi utcákra és a nyírségi táj megjelenítésére fókuszálnak a résztvevők.

A tájház gyakorlatilag mindenkit megihlet. Vacsora után összeülünk és beszélgetünk, anekdotázgatunk. Az itt töltött napokon életre szóló barátságok születnek, amelyek aztán további meghívásokat is eredményeznek.”

– A Hajdú Napok végét követően meg lehet majd tekinteni a képeket, ráadásul idén az évforduló alkalmából gyűjteményes tárlatot tervezünk a mostani és a régebbi művekből.

Megszerette hazánkat

Húsz éven át oktatott a Balti Nemzetközi Akadémián a Lettországból érkezett Kopeikina Irina. A nagy utazó hírében álló festőművész már rengeteg helyen megfordult a kontinensen, de mint mondja, ez a tábor – lévén csak hölgyek alkotják – teljesen más hangulatú, mint a megszokott vegyes összetételű műhelyek.

– Három évvel ezelőtt már jártam itt. Márta az elmúlt időszakban is folyamatosan invitált, de csak most tudtam ismét eljönni. Egy ilyen táborban lehetőség van más technikákat megismerni, ami kiváló a művészeknek, hiszen az ellesett dolgokat beépíthetik a saját munkájukba. Szeretek itt lenni, tetszik Magyarország is, szép a táj és remek a kávé – nevet. – Akvarellel és pasztellel dolgozom, de olajfestéket is gyakran használok. Szeretem az építészetet, a skanzeneket és főleg a hagyományos stílusú külső és belső tereket. Emiatt minden évben elmegyek Bukovinába, amely mindig lenyűgöz, valamint feltölt energiával.

A közös munka öröme

Karászi Judit elsősorban tűzzománccal foglalkozik, de az utóbbi években a kiállítási anyagának a fele már a pasztell felé billen. A Püspökladányban élő és alkotó művésznő először vesz részt az alkotótáborban, és mivel jó pár éve nem járt már hasonló kurzuson, így izgatottan készült erre az egy hétre:

Tetszett a gondolat, hogy kizárólag nők között fogunk dolgozni. A képzőművészet alapvetően magányos tevékenység, épp ezért vártam nagy izgalommal a közös munkát, hogy más alkotói folyamatába is beláthatok pár nap alatt.”

– Nekem ez nagy váltás, hiszen most éjjel-nappal egy közösségben vagyok. Szerencsére eddig minden zökkenőmentes, jól kijövök a többiekkel, eleve hasonló érdeklődésű emberek között gyorsan kialakulhat a szimpátia.

Judit munkáira jellemző, hogy adott városrészeket fest meg az impresszionizmus és a realizmus határán megörökítve, a mostani táborban is ez a célja.

– Az első este mindjárt körbesétáltuk a várost, és megmutatták, melyek azok a helyek, amelyek feltétlenül alkalmasak arra, hogy vászonra vigyük őket. Nincs semmiféle rivalizálás köztünk; belelátunk egymás munkájába, megbeszéljük, ki, milyen anyagból dolgozik és miként, építő jellegű kritikával segítjük kölcsönösen egymást, erről szól egy ilyen tábor – mondta el a művész.

Az alkotók névsora:

Karászi Judit festőművész

Horváth Ibolya festőművész

Horváth Katalin fotóművész

Kopeikina Irina festőművész, Lettország

Bálint Bea festőművész, Románia

Marian Noémi Éva festőművész, Románia

Alina Necos festőművész, Románia

H. Csongrády Márta fotóművész

A kurzus végén a résztvevők munkáiból tárlat nyílik, melyet az érdeklődők egy hónapon át látogathatnak.

