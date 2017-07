Csoda vagy csak fizika a Kölcseyben?

A szombati napon a „házigazda” Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma bemutató előadását is megtekinthették az érdeklődők a Kölcsey Központban.

A Kossuthban a fizikatörténelem dramatizálásának 17 éves tapasztalata bizonyítja, hogy a tudományok tanításában fontos szerepet játszanak a drámai gyakorlatnak. A szombati dramatizálásban szereplő diákok hiteles vagy fikciós jeleneteket mutattak be a fizika történetéből, köztük kísérleteket is. Ez a módszer nagyon lényeges előnyökkel jár: a hallgatók a tudományos ismereteket közvetlen, tapasztalatszerű módon szerzik meg. Másrészt, mivel a törvények és a jelenségek egy adott korszakra jellemzőek, a tudósok személyisége és szerepük egyben a tudomány történetének lenyomataként maradnak meg. E játékos tanulás lehetővé teszi a tudományhoz való hozzáállás pozitív alakítását, s az fog történni, amit a hallgatóság is igen értékelt: a diákok láthatóan nagyon jól érzik magukat a fizikában, s immár az atomok világában is elboldogulnak. Tanárnőjüket, Kirsch Évát is kifaggattuk a módszerről, illetve körbenéztünk a mintegy 350 tudományos standnál is.

Fotó: Derencsényi István © Fotó: Derencsényi István

