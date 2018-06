Csoda, amire máig emlékszik mindenki

Mint oly sok helyen a világon, a Csapó utcai bevásárlóközpontban is kiemelt figyelmet kap a labdarúgás: a focivébé alatt, június 14-től a döntő napjáig, július 15-ig látható az Aranycsapatról szóló interaktív kiállítás, „Arany pillanatok” címmel.

A megnyitó alkalmából megtartott sajtótájékoztatón négy vendéget hívtak meg: ifjabb Buzánszky Jenőt, az egykori világverő válogatottunk hátvédjének a fiát, Herczeg Andrást, a DVSC vezetőedzőjét, Dombi Tibort, a Loki volt válogatott futballistáját és Balogh Balázst, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kommunikációs igazgatóját.

Fotó: Matey István

A legendás futballista fia, ifjabb Buzánszky ragadta magához először a szót, mint elmondta, néhány héttel korábban Gyulán rendeztek Grosics Gyula-emlékkiállítást, annak egy jócskán kibővített anyaga érkezett most Debrecenbe.

Személyes találkozások

Herczeg András arról mesélt, hogy ugyan ő élőben nem látta az Aranycsapatot futballozni, de később nagyon sokat hallott róluk gyermekkorától kezdve. Mint megtudtuk, számára is rendkívül sok újdonsággal szolgált a kiállított temérdek ereklye, köztük az angoloktól kapott öngyújtók, díszes serlegek, korbeli futballcsukák és az 1954-es világbajnoki ezüstérem. A Naplónak azt is elmondta a tréner, hogy személyesen később találkozhatott az egykori szövetségi kapitánnyal, Sebes Gusztávval, valamint Puskással, Buzánszkyval és Grosiccsal is.

Fotó: Matey István

Amikor Dombi a válogatottban focizott, néhányszor bement hozzájuk az öltözőbe Puskás Öcsi bácsi és Buzányszky Jenő bácsi, emlékezett rá, mindig milyen oldott lett ekkor a hangulat a két nagyság viccei nyomán.

Számomra mégis az a legcsodálatosabb, hogy annak ellenére, a mai világban milyen gyorsan elfelejtünk mindent, és nem marad fenn sokáig szinte semmilyen érték, az Aranycsapatra még sok-sok évtizeddel később is mindenki emlékszik”

– mondta az egykori Loki hetes mezben játszó szélsője.

Mint ismert, hatvanöt éve annak, hogy az „Évszázad mérkőzésén” a magyar válogatott a londoni Wembley Stadionban 6:3-ra legyőzte az otthonában 90 éve veretlen angolokat, ezért is az Aranycsapat éve a 2018-as – jelentette ki Balogh Balázs.

TN

