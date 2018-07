Csobbanás a szünidőben, akár időjárástól függetlenül is

Strand, kisrádió, boldog gyermek – még most is előttem van az a fotó (pedig még csak nem is emlékezhetek rá), amelyen első strandélményem látható, kábé nyolc hónaposan, imádást kifejező tekintetek óvásában fekszem egy pléden a „mi” strandunkon, szól a rádió. Barak Beáta írása. Az a kép is a kedve...

Tovább a cikkhez