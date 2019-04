Szárnyak nélküli angyalok címmel nyílik április 30-án, jövő hét kedden 17 órakor Tóth Dóra legújabb kiállítása a debreceni Ifiházban. A különleges tárlatra érkezők igazán lovas közegben érezhetik majd magukat, hiszen a kiállított képeken paripák köszönnek vissza. Kíváncsiak voltunk, vajon mi inspirálta ezeket az alkotásokat.

– Körülbelül 9 éves koromban ültem először lovon egy osztálykiránduláson. Kíváncsi voltam, milyen lehet, nagyon jó volt érezni a mozgását, ahogyan hűségesen vitt a hátán és nem bántott. Fantasztikus élmény. Aztán úgy hozta az élet, hogy csak 15 évesen férkőztem ismét a lovak közelébe, majd egy kisebb kihagyás után, 20 évesen ismét közöttük találtam magam. Számomra ők jelentik a teljes összhangot a létezéssel, testi és lelki síkon egyaránt – árulta el a tehetséges művész, hozzátéve, jelenleg megint egy inkább inaktív időszakban van, ám tervei szerint májustól ismét a „lovak közé csap.”

Szívből fest

Dóri egyébiránt 8 éves kora óta foglalkozik a művészet rajz- és festészeti ágazatával, mely összefonódott a lovak iránt érzett szeretetével is. – Régebben kizárólag anilin- és akvarellfestékkel készítettem a képeimet, jelenleg áttértem az akrilfestékre. Ecsettel festek, vagy épp az ujjaimmal, ritkán használok szivacstechnikát – mondta. A festmények elkészülési idejét illetően megtudtuk, sokat számít egy-egy mű létrejöttekor, hogy az alkotó mennyire tud ráhangolódni az adott képre. Az időtartamot befolyásolja a kép mérete és a határidő, valamint az is, hogy mennyire kell annak élethűnek lennie. Mindezek függvényében egy festmény elkészülhet akár 1,5 óra alatt, de előfordulhat, hogy 16 óra elteltével kerül rá a végső ecsetvonás. – Ahogyan a mondás is tartja: csináld szívből azt, amit szeretsz, és többet nem kell dolgoznod. A festészet számomra pont ilyen.

A fiatal tehetségnek már több alkalommal is kiállították a képeit, az Ifiházban a nyolcadik tárlata nyílik majd, valamint sokan felkeresik, hogy fessen meg egy általuk fontos személyt vagy éppen a házi kedvencüket. Szerencsésnek mondhatja magát, mert nemcsak Magyarországon, hanem külföldre is rendeltek már a képeiből, így Angliában, Amerikában, Németországban és Izlandon is élnek olyan emberek, akik otthonát a debreceni művész valamelyik festménye ékesíti.

A jövőbeni terveket illetően Dóri elmondta, szeretne egy szakkörstúdiót létrehozni, ahol rajzot és festészetet oktatna, valamint álma egy olyan teázó-kávézó helyiség létrehozása is, mely teret adna üzleti találkozóknak, valamint bemutatkozó lehetőséget nyújtana olyan fiatal és tehetséges művészeknek is, akik kicsit nehezebben tudnak ezen a pályán elindulni.

Elnyerte a bizalmát

Dóri úgy véli, vannak lovak, melyek nagyon szelídek és könnyű hozzájuk közel kerülni, ám vannak olyanok is, melyek makacsak és félénkek. Csendben, szelíden, de mégis határozott viselkedéssel azonban az utóbbiak bizalmát is el lehet nyerni. Ő az Irgalom névre keresztelt ló mellett élhette meg mindezt, kinek emléke azóta is múzsája – szárny nélküli angyalként.

