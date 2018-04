Csillagsétákat rendeznek a magyarországi nemzeti parkok a nemzetközi sötét égbolt hetén

A természetes fény kiemelt jelentőségére rámutatva hívták életre az egyre népszerűbb nemzetközi sötét égbolt hét kezdeményezést, melyhez kapcsolódva a magyarországi nemzeti parkok is különleges túrákat szerveznek – tájékoztatta a Földművelésügyi Minisztérium pénteken az MTI-t.

A csillagséták programsorozat a szakképzett túravezetők irányításával zajló túrákon és az előadás jellegű programokon keresztül bepillantást enged a nemzeti parkok éjszakai világába. Egy éjszakai túra alkalmával az emberi érzékelés is más, a látás és a hallás kiélesedik, egészen más arcát mutatja a természet. Az állatvilág egy része is ilyenkor éled, így amellett, hogy a csillagos égboltban gyönyörködhetnek, több éjszakai állatfaj rejtett életét is megismerhetik a nemzeti parki csillagséták kirándulói – olvasható a közleményben.

A Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA – International Dark-Sky Association) 2017 őszén – a Zselic és a Hortobágy után – immár a Bükki Nemzeti Parkot is csillagoségbolt-parkká nyilvánította, így a kontinensen is egyedülálló látványban lehet része azoknak, akik vállalkoznak az itt meghirdetett éjjeli kirándulások valamelyikére.

Az idei túrák részletes leírása a magyar nemzeti parkok központi honlapján érhető el.

– MTI –

