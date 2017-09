Csillagösvényen Debrecen főterére

Nagyszabású színpadi bemutatóról adtunk hírt bő három esztendeje: a Csaba királyfi című rockopera magyarországi bemutatóját tartották a szerző, G. Nagy Ilián szülővárosában, Püspökladányban, az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan. Mint írtuk, a több ezer néző előtt zajló premieren erdélyi, püspökladányi, debreceni, karcagi és sárrétudvari szereplők álltak színpadra a mitikus nemzeti hős zenés történetével.

Nemsoká a cívisváros főterén láthatja a közönség a monumentális előadást – melynek tánckara a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, sőt a táncbetéteket az együttes vezetői: Lovas Bálint és Tiszai Zsuzsa koreografálták.

Csíksomlyóra is elvitték

– A székely nemzeti operában való közreműködésre 2014-ben kérték fel együttesünket, mely munkában nagy örömmel vettünk részt – mondta a Hajdú-bihari Napló érdeklődésére Tiszai Zsuzsa. – Több mint száz táncos közreműködésével, nagy sikerrel mutattuk be a művet, majd később Csíksomlyón is előadtuk (becslések szerint több mint 150 ezer ember előtt), tavaly augusztus 20-án pedig Pécsett – tette hozzá. A darabban nagyrészt erdélyi, székelyföldi színészek és énekesek szerepelnek, rajtuk kívül Rudán Joe és a kabai Lukács Rocker Zsolti énekel. A produkciót lovas íjászok közreműködése is színesíti.

Érzékeny államférfi

G. Nagy Ilián a 2015-ös, Nagyboldogasszony-napi csíksomlyói előadás előtt, a mű létrejöttét megelőző kutatásokat ismertetve egyebek közt arról számolt be a Naplónak: – Benczédi Székely István első magyar nyelvű történelemkönyvében akadt meg a szemem egy mondaton: „A magyarokat Szkítiából két dolog indítá ki, az egyik Csaba királyfi testámentuma, a másik Emese álma.” (…) A Benczédi-féle nyomvonalon indultam el. Olyan Csaba királyfit igyekeztem fölmutatni, aki nem annyiból áll, hogy kirántja a kardot, és harcol, szalad előre, aztán a csillagösvényből lejön, ha bajunk támad, hanem egy egészen érzékeny, nagy formátumú államférfit állítottam a darab fókuszába – fogalmazott a szerző.

Akkoriban azt is megosztotta velünk, hogy elsőként 2011-ben Gyergyószárhegyen mutatták be a darabot, hajdúsági, székely és csángó énekes-színészekkel.

2014-ben, mint említettük, már Püspökladányban köszönthették ezrek a rockoperát, az azt követő évben pedig a csíksomlyói Nyereg következett. Akkor a kegyhelyen tíz éve nem volt ilyen nagy formátumú előadás, de a ladányi felvételeket látva a város és az egyházi tanács engedélyezte az estet – említette a szerző. Az esemény fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt, de Hajdú-Bihar megye és annak székhelye is támogatta az előadást. Mint írtuk, „ez jó irány afelé, hogy akár már jövőre megvalósulhasson a táncegyüttest vezető Lovas Bálint álma, hogy a Nagytemplom előtt játsszák a darabot”.

Nos, az álom, ha ahhoz képest egy évvel később is, de megvalósul: 2017 szeptemberében a Kossuth tér ad helyet az előadásnak. „– Izgalmas feladatnak tartom táncosként, koreográfusként és magyar emberként is – mondta a már idézett cikkünkben Lovas Bálint a Csaba királyfi színpadra állításáról. – Sokat tudunk az egyiptomi fáraókról, római császárokról és sorolhatnám, de a saját őstörténetünk több része homályos, ez a mű hiánypótló, amely sokunkat hozzá fog segíteni a múltunk megismeréséhez.”

A cívisváros főtere szeptember 17-én, vasárnap 18.30-tól ad helyet a Csaba királyfi rockopera előadásának, melyet ingyenesen lehet megtekinteni.

Megtartatik Attila vére

Csaba születésekor édesanyja azt a jóslatot kapja, hogy az újszülött által megtartatik Attila király családfája. Amikor Attila meghal, közlik Csabával, hogy általa maradhat fenn a nemzetség, ezért amikor csatába keveredik a testvérével, elhagyja a Kárpát-medencét. Egy vitéz embernek nagyon nehéz lehetett otthagyni a csatateret, de nem kockáztathatta, hogy saját életével együtt egy nemzetség szűnjön meg létezni. A halálos ágyán fiaival megígérteti, hogy visszatérnek, amint erre isteni útmutatást kapnak.

