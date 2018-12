Csík Zenekar: új dal és számos vendég a jubileumi koncerten

“Egy egri kőfejtő borospincéjében jöttünk össze egy napra Grecsó Krisztiánnal, a Harminc év napsütés című regény szerzőjével. A koncepció az volt, hogy mindenki az adott pillanatban jöjjön elő a felgyülemlett ötleteivel, Krisztiánnak ezeket kellett megfelelő szótagszámú szövegekkel feltöltenie. Közös örömdal született” – mondta Kunos Tamás, a Csík Zenekar alapítója, brácsása az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.

Az ötlet Lévai Balázstól származott, ő rendezi a dupla jubileumi koncertet is. A dalírás folyamatát filmre vették, a felvétel az interneten is megtalálható. Mint Kunos Tamás megjegyezte, Grecsó Krisztián fiatalon néptáncolt, a nyolcvanas években Csongrádban Csík Jánossal muzsikáltak is neki.

“Egész évben ünnepeltük a zenekar három évtizedes zenei pályafutását. Amikor színpadra lépünk, a zene szeretete ugyanúgy bennünk van, mint 1988-ban, amikor Kecskemét főterén Csík Jánossal megalakítottuk a csapatot. Hosszú évek óta heten zenélünk és próbáljuk tovább adni a magyar népzene szeretetét” – fogalmazott a brácsás.

Makó Tamás fúvós kitért arra, hogy a jubileumi dupla koncerten a harminc év legfontosabb dalait fogják előadni, és bemutatják az új dalt is. A koncert két részes lesz.

Mint elhangzott, a zenekar életében hagyomány, hogy az év végén, Csík János hegedűs, énekes születésnapján búcsúznak az óévtől és beszélik meg egymás között az élményeket. Az együttes további tagjai: Barcza Zsolt (cimbalom, tangóharmonika), Bartók József (bőgő), Majorosi Marianna (ének) és Szabó Attila (hegedű, gitár, ének).

A koncertek vendége lesz Presser Gábor, Lovasi András (28-án), Kiss Tibor (29-én), a Tölcséres Banda, Pál István Szalonna, Grecsó Krisztián és a Fitos Dezső Társulat.

– MTI –

