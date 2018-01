Csergetéssel búcsúztak Szoboszlón

A Hősök terén környékbeli csikósok és helyi lakosok karikás ostorokat csattogtattak, illetve kolompokkal (szilveszteri papírdudákkal) csaptak nagy zajt. A csergetés hagyománya a legenda szerint onnan származik, hogy a szoboszlóiak 1559. december 31-én kolompszóval és ostorpattogtatással ijesztették el a települést fenyegető török hadsereget.

Fotó: Derencsényi István

A jó hangulatról most tűzzsonglőrök, középkori hagyományőrzők és sztárvendégek: Balázs Pali, az exfiestás Csordás Tibor, valamint MCHawer és a Tekknő is gondoskodott. Kora este tűzijátékot is tartottak Hajdúszoboszlón.

HBN-OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA