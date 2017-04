Cseresznyefák közt ünnepeltek

Második alkalommal megrendezték meg a Cseresznyevirágzás ünnepét Szomolyán. Mivel a cseresznyevirágzás egybeesett a húsvéttal, ezúttal az ünnephez kötődő programokat is kínáltak, a gyerekek ennek jegyében alkothattak és állatokat is simogathattak.

A nap fontos programjai közé tartoztak a sportolási lehetőségek, ennek jegyében lehetett zumbázni, valamint két távon futni is, három, illetve nyolc kilométert tett meg a száz vállalkozó a lejtőkkel és emelkedőkkel tarkított terepen, az útvonal pedig érintette a szomolyai cseresznyéseket is. Aki futni nem akart, gyalogtúrára indulhatott a Hungarikummá nyilvánított kaptárkövekhez, a kalauz Somogyi Dénes volt, akinek a kaptárkövekről készült könyvéből is kaptak a túrázó családok. Ezzel a lehetőséggel jó ötvenen éltek.

A nap folyamán kóstolhatók voltak disznótoros ételek és késő délután a szomolyai borok is. Kora délután falutúrát vezetett Kövecses Zsolt jegyző, meg lehetett nézni a barlanglakásokat és az új barlangapartmanokat is, délután öttől pedig zenés bortúrán vehettek részt az érdeklődők.

