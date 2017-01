Cserélik a tenyészkost és készítik a dísztárgyakat

Az ez évi Start Közmunkaprogram előkészítése, az induláshoz szükséges szavazások zajlottak a Sárrét-menti város nemrégiben megtartott képviselő-testületi ülésén. 2017. évre ismételten lehetőség nyílik közfoglalkoztatási programok indítására. A képviselők szavazataikkal támogatták a közmunka finanszírozásához szükséges pályázat beadását. Sikeres pályázat esetén pedig hozzájárultak az esetleges közbeszerzési eljárások megindításához. Döntöttek arról is, hogy amennyiben önerő kell, azt a 2017. évi költségvetése terhére biztosítják.

Legtöbben a mezőgazdaságban

A mezőgazdasági munkák programban összesen 200 személyt kívánnak foglalkoztatni. Hat hektáron kertészeti, konyhakerti növényeket termelnek elsősorban köz­étkeztetésre, két hektáron kukoricát, öt hektáron pedig búzát termesztenek. Emellett három fóliasátorban palántaneveléssel és primőr áruk termelésével foglalkoznak. 600 előnevelt kiscsirkét telepítenek, a korábbi 250 egyedes tojóállománnyal szemben az idén 300 tyúkot állítanak be. A várható többlettojást a süteménykészítő projektelemben hasznosítják. A juhászat 38 egyedre szaporodott állomány tenyészkosát a nyáj további szaporítása érdekében cserélni szeretnék, továbbá 10 jerkét vásárolnak. A 15 kaptáras méhállomány bővítését nem tervezik, továbbtartásukat az eddigi módon kívánjuk folytatni.

A helyi sajátosságokra épülő programban 64 főt szeretnének foglalkoztatni. Ők terítőket, konyhai garnitúrákat, munkaruhákat és sportmezek varrnak majd. Asztalos műhelyben irodabútorokat, körasztalokat, utca névtáblákat, hirdetőtáblákat, kerítésléceket, maketteket, kereplőket, padokat, virágládákat, mézcsurgatókat, tésztaüzembe szárító állványzatokat, nyújtótáblát, nyújtófát készítenek intézmények és más munkaprogramok igényei szerint. A száraztészta és savanyító üzemben 10 embernek lesz munkája, míg a süteménykészítő műhelyben ugyancsak 10 embert foglalkoztatnak.

Folytatódik a betonelemgyártás is. A terv szerint 21-en vesznek részt a járdalapok, gyeprácsok, beton átereszek, betonoszlopok és térkövek készítésében, elhelyezésében. Az ettől az évtől már használati- és dísztárgyakat is készítő kerámiaműhelyben öt főt szeretnének foglalkoztatni.

Belvízelvezetés program megvalósítására 30 tagú brigádot szerveznek, és feladatuk lesz a belvízzel veszélyeztetett területek megelőző védelme, csatornák karbantartása, betonelemek lehelyezése.

A tervezett közmunkaprogramban 15 személy bevonásával folytatódik a belterületi utak karbantartása. Feladatuk lesz egyebek mellett az utcabútorok, korlátok gondozása és tisztán tartása is. A bio- és megújuló energiafelhasználás programban résztvevő 15 fő tervezett tevékenység a bokrok és cserjék irtása, aprítékolása.

Marad a folyószámla hitel

A város önkormányzati képviselő-testülete döntött arról is, hogy 2017-re is fenntartja a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. számára az egyik pénzintézetnél meglévő 41 millió forintos folyószámla hitelt. A városüzemeltető számára fenntartott hitelkeret elegendő biztonsági tartalékot jelent azokra az időszakokra, amikor a társaságnak a fizetőképessége fenntartására nincs elegendő pénz. Nyáron a hitelkeret felhasználása minimális, ugyanakkor a fűtési szezonban vannak olyan hónapok, amikor a maximálisan rendelkezésre álló hitelkeretet is igénybe kell venni.

Útépítést terveznek

Döntöttek a képviselők arról is, hogy megfelelő pályázati támogatás esetén a Déli sor Kinizsi és Deák Ferenc utca közötti szakaszát szilárd burkolattal látja el a város, azt összeköti a Déli sor már aszfaltozott részével, továbbá az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépeket szerez be. A beruházás megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből fedezi.

Belépnek a TÖOSZ-ba

A képviselők az ülésen kinyilatkoztatták Püspökladány csatlakozási szándékát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez (TÖOSZ), és felhatalmazták Dombi Imréné polgármestert, tegye meg a csatlakozáshoz szükséges lépéseket.

Döntöttek arról is, hogy az éves tagdíjat a mindenkori költségvetéséből biztosítja a város. A határozat előzménye, hogy a TÖOSZ főtitkára, dr. Gyergyák Ferenc személyesen kereste meg a ladányi önkormányzatot, mert a szervezet szeretné a tagjai között tudni Püspökladányt. A TÖOSZ 26 éves szakmai múlttal a háta mögött, jelenleg is az ország legnagyobb, legerősebb, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal, korszerű infrastruktúrával, elismert szakértőkkel és magasan képzett apparátussal rendelkező érdekvédelmi szervezete – olvastuk a képviselő-testületi előterjesztésben.

