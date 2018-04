Csepp a tengerben, ételosztás Debrecenben

Tudjuk, nem pótolhatjuk az otthon melegét, nem tudjuk megszüntetni a szegénységet, segítségünk csak csepp a tengerben. Hisszük azonban, ha egy rövid időre is, de szebbé tudjuk varázsolni az ingyenes ételosztásra érkező felebarátaink életét. Mert igaz szívvel adni jobb, mint kapni!

Sajnos-mint eddig mindig- már jó félórával az ételosztás kezdete előtt sokan álltak a sorban. Az ételosztás végére jóval több, mint 150 nehéz sorsú embertársunk hosszú hétvégéje egy napját tettük kicsivel elviselhetőbbé.

Az ételre várók között már sok ismerős arcot láttunk. Sokan minden hó végén, a téren várják türelmesen, hogy rájuk kerüljön a sor. Nagyon sok család kisgyermekekkel érkezett, többen ételhordót hoztak, hogy az otthon maradt hozzátartozóiknak is vigyenek a töltött káposztából.

Már régen nem az utcán élők vannak többségben az ebédre várók között. Egyre több a kisnyugdíjas, akinek a hónap végén számolgatnia kell, ennivalót vegyen, vagy inkább a gyógyszert váltsa ki.

A sorban állók között számos olyan honfitársunk van, aki egykor szebb napokat látott. Később az élete félresiklott, munka nélkül maradt, napi megélhetési gondjai vannak. Öltözékük már kopottas, szemükben a végtelen szomorúság, a kilátástalanság. Lehajtott fejjel várták, hogy sorra kerüljenek, nem igen beszélgettek senkivel. Néhányan elmondták, szégyellik, hogy ide jutottak, igyekeznek még a szomszédjaik előtt is titkolni életkörülményeiket. Nem igen látnak kiutat a jelenlegi helyzetükből, magukra hagyatottnak érzik magukat.

A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete és a Segíts a rászorulókon facebook csoport folytatni szeretné nehéz sorsú, rossz körülmények között élő felebarátaink segítését.

Kis csapatunk további társakat keres, felajánlásokat vár ahhoz, hogy havonta legalább egyszer adni tudjunk. A költségeket eddig is saját zsebből dobtuk össze,hisz’ senki sem tehetős közölünk, így van, aki pénzt is tudott felajánlani, volt akinek a munkája ért aranyat. Így volt ez most is, adományokból finanszíroztuk az ebédet.

Minden segítséget, támogatást, felajánlást örömmel fogadunk. Aki szeretne bármilyen módon hozzájárulni az rászorultak megvendégeléséhez, hétfőtől-péntekig, 09.00-16.00 óra között az alábbi telefonszámon jelezheti: 52/ 476 405. . Átutalással: Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete számlaszáma : Polgári Bank ZRT 612 00261-11059802.

Legközelebb május 27-én 11.00-órától várjuk Debrecenben, a Petőfi téren a segítségre szoruló embertársainkat.

– Tukoráné Kádár Ibolya, az egyesület elnöke –

