Csendesedő év vége: így zártuk le 2016-ot

Az októbert a kötelező betelepítés elleni kvótanépszavazással kezdtük, amely az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett. Hajdú-Biharban a szavazásra jogosult 434 ezer 116 állampolgár 41,2 százaléka (178 ezer 502 fő) voksolt érvényesen, a nemek 98,57 százalék arányban voltak többségben. A debreceni önkormányzat aláírta a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a főpályaudvar építéséről az egyezményt. Mindeközben Hortobágyon találkoztak a Szürkebarátok, Józsán települési napot tartottak, Sárándon falunap, Debrecenben pedig Mihály-napi nagyvásár volt. Egyeken befejeződött hat fejlesztési program. Berettyóújfaluban az idén is tömegeket vonzott a térség gazdaságát bemutató Bihari Számadónap. Az 1956. október 23-ai események 60. évfordulójához közeledve Debrecenben több helyre korabeli járműveket, harci eszközöket helyeztek ki. A hónap végén közel hatmilliárd forintos támogatást kapott az egészség­ipari kutatóprogramjához a Debreceni Egyetem, elkezdődött Debrecenben is a határvadász-képzés, és a Hajdúsági Culinary Team képviselte Magyarországot az erfurti szakácsolimpián.

Kigyulladtak advent fényei

Novemberben bejelentették, hogy elfogadta a kormány Debrecen Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának a déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztésére irányuló tervét. A repülőtér környékének fejlesztésére 4,5 milliárd forintos támogatás érkezik. A hónap közepén Hajdúszováton ismét nagy sikerrel rendezték meg a térségi tortafesztivált. A várakozás időszaka a görögkatolikusok lakta Hajdúdorogon már november 13-án elkezdődött, az adventi koszorú hat gyertyájából az elsőt akkor gyújtották meg. A megye többi településen november 27-én lobbant fel az első gyertya lángja.

Mindeközben libalakomák sokasága volt Hajdú-Bihar-szerte. Befejeződött a 42-es főút Püspökladányon átvezető szakaszának felújítása, és letették a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszának alapkövét.

A hónap végén Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Boriszovics Hrojszam ukrán kormányfővel tárgyalt Debrecenben a kapcsolatok bővítéséről.

Sokaknak segítettünk

December leginkább az ünnepi készülődés jegyében telt el. Felavatták Hortobágyon az ökumenikus templomot, átadták 4-es főút Árpád tér és Bocskaikert közötti felújított szakaszát, és megtörtént a Napló Top 100 Gazdasági díj átadása is. Az elismerést Szabó Péter, az FAG vezetője kapta. A hónap közepén 25 csoport 300 betlehemese érkezett itthonról és külföldről a XXVI. Nemzetközi Betlehemes találkozóra Debrecenbe. Ebben az évben is részesei voltunk a nagy csokigyűjtő akciónak, az édességeket a Lovardában rendezett gálaműsoron kapták meg a hátrányos helyzetű gyerekek képviselői. Az ünnepi készülődést december 17-én az M3-ason történt tragikus tömegbaleset árnyékolta be. Karácsony hetében adták át a Nyírábrány és Nyíracsád közötti felújított utat, valamint Kismarján a megújított vasú­állomást. Hajdú-Biharban is megjelent a madárinfluenza. Ebben az évben is szerveztünk jótékonysági akciót. Ezúttal egy sápi és egy újirázi családot segítettek adományaikkal olvasóink.

