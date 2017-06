Csemegékkel csábít a DESZínház

Jövő héten érkezik a Vígkarma Társulat Übü FC – döntő című előadása, melyben Alfred Jarry drámáiból ismert Übü papa (itt Übübá) és neje épp stadiont gründolnak, és futballművészeti akadémiát rémálmodnak az Amfiteátrumba.

Hétvégén a Panelek lakóival és problémáikkal ismerkedhetnek meg a nézők. ”Van, aki ezekben gondolkozik, van, aki ezekben lakik”, van közös képviselője is, kapukódra azonban nem lesz szükség, mert csöngetés nélkül bejöhet bárki.

Moliere nyomán Fregoli doktor bohózatával, az Alkalmi Társulat mosolyt csal mindenki arcára, a látszat csalóka voltáról, idő-tér illékony természetéről, szenvedélyes fiatalokról és megvezethető idősekről.

Lesz angol nyelvű előadás is The Dumb Waiter keretében, valamint júliusban és augusztusban ellátogat hozzánk A Kis Herceg is.

Továbbá július közepén várja a színház iránt érdeklődő egyetemistákat egy workshop néven meghirdetett hétvége, tréningekkel és jókedvvel Síkfőkúton.

