Cselgáncs-vb – Tóth újabb győzelemmel nyolcaddöntős

A 2014-ben vb-ezüstérmes Tóthra – aki egy hónapja megnyerte a budapesti Grand Prix-t – a kazah Iszlam Bozbajev után a 32 között a hazai közönség előtt szereplő Mammadali Mehdiyev várt. Kettejük eddig két mérkőzésén a Pénzügyőr sportolója bizonyult jobbnak, köztük tavaly a budapesti világbajnokság negyeddöntőjében is. Harmadik találkozójukon a kilenc Grand Slam/Grand Prix-éremnél tartó rivális nem tudta kihasználni magassági fölényét, és Tóthot a vérző orra miatti ápolás sem zökkentette ki a ritmusból. Két-két intéssel jutottak el a hosszabbításig, melynek 15. másodpercében az Eb-ezüsttel és -bronzzal is büszkélkedő magyar hátulról kiemelte és földhöz vágta ellenfelét. A bíró először nem értékelte az akciót, majd – miután a zsűri visszanézte az esetet – vazaarit ítélt, ezzel a 24 éves Tóth sikerrel vette a második akadályt is.

A tavalyi, budapesti vb-n ötödik magyarra a 16 között a lengyel Rafal Kozlowski vár, s ha őt is megveri, akkor negyeddöntősként már a legrosszabb esetben is a vigaszágra kerül.

