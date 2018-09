Cseh területen nyugvó katonáink nyomában

A császári és királyi 39. gyalogezred fennállása alatt többször is tartózkodott cseh területeken, különböző hadjáratok vagy békebeli állomásozások kapcsán. Az I. világháború alatt pedig szinte minden 39-es katona megfordult ott, mivel az ezred pótzászlóalját, amit mindenki „a káder” néven ismert, Königgrätzbe helyezték. Ez a gyönyörű város ma a Hradec Králové (Királyvárad vagy Királygréce) nevet viseli, és bár talán nem tartozik bele a népszerű idegenforgalmi helyek táborába, alföldi embernek felejthetetlen élmény. A városban a 39-es pótzászlóaljnak lábadozó részlege, továbbá a régióban katonai kórházak is működtek, így sok 39-es katona ott hunyta le örökre szemét, és ott is lett eltemetve – tájékoztatott Kiss Róbert törzszászlós, az „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport munkatársa.

A hajdúböszörményi Varga Márton síremléke | Fotó: magánarchívum

Természetesen a 39-eseket a helyőrségben temették, a városhoz közeli, ma már ahhoz tartozó Pouchov településrészen. Érdekes, hogy a temető története menyire hasonlít a debreceni Honvédtemető, Hősök temetője történetéhez. A temetőt 1810-ben nyitották meg helyőrségi temetőként, majd az 1866-os hadjárat hősi halottait temették ide. A két világháborúban is használatban volt, és csak a 70-es években zárt be. A temetőben több mint 1200 sírhely van, de az ott eltemetettek száma az 1866-os tömegsírok miatt meghaladja a kétezret.

A 39. gyalogezred 67 katonája örök álomban

A betonból készült keresztek, elporladt sírok alatt nyugszanak katonáink cseh földön. Hat katona kivételével ennek ellenére sikerült azonosítani a sírhelyeket. Ott nyugvó katonáink sorsa közül azoké a legtragikusabb, akik 1918 októbere után haltak meg. Ők láthatták, ahogy társaik a háború végével hazaindulnak Debrecenbe, míg ők maradnak a kórházban, hogy később elhunyjanak magányosan, messze idegenben, némileg már ellenséges közegben. Az 1915 júliusa és 1919 januárja között itt elhunyt 39-esek már nem élték meg, ahogy Trianon sokuk faluját elszakítja az országtól, és nem adatott meg nekik, hogy csendes, öreg napjaikon mosolyogjanak unokáik nevetésén. Sokuk családja még a hivatalos értesítést sem kapta meg halálukról, és könnyen meglehet, hogy 100 év után most járt először 39-es katona fejet hajtani előttük.

A nagylétai Mikó Imre valószínűsíthető sírhelye | Fotó: magánarchívum

Nevüket a temetőkönyv őrizte meg, csehesre változtatott nevekkel, ami sok munkát adott a kutatónak, hogy a katona valódi neve és kiléte kiderüljön. Most azzal, hogy neveiket közöljük, egy pillanatra visszatérnek hozzánk ide Debrecenbe, Böszörménybe, alföldi falvainkba, és érezhetik, nem felejtettük el őket. Emléküket megőrizzük! Nyugodjanak békében!

HBN

A megtalált sírokban nyugvó katonák névsora

Csengeri János, Gálospetri (ma Románia); Szűcs Sándor, Bihardiószeg (ma Románia); Brisk László, –; Kun József, Bagamér; Csiky Imre, Csokaly (ma Románia); Molnár László, Hajdúnánás; Heprián Antal, Gyulafehérvár (ma Románia); Molnár Ferenc, Hajdúböszörmény; Monai István, Hajdúböszörmény; Tóth Bálint, Debrecen; Wéber József, Hajdúnánás; Gabis Pál, Biharcsanálos (ma Románia); Kövér Sándor, –; Erdei Sándor, Piskolt (ma Románia); Szabó István, Debrecen; Deák György, Érábrány (ma Románia); Boros Pál, Biharcsanálos (ma Románia); Katona Sándor, Konyár; Kalmár János, Derecske; Szabó Gyula, Magyarkéc (ma Románia); Varga Márton, Hajdúböszörmény; Asztalos Gábor, Debrecen; Szitai András, Egyek; Szabó János, Hajdúsámson; Posta József, Debrecen; Josef Cerovsky, –; Hebristyán Gábor, Várvíz (ma Románia); Faragó János, Debrecen; Mikó Imre, Nagyléta; Jobbágy János, Egyek; Rácz Sándor, Micske (ma Románia); György Brajta, Rekettyefalva (ma Románia); Torkos Lajos, Debrecen; Varga Ferenc, Hajdúböszörmény; Muntye Lukács, Kentelke (ma Románia); Schill Mátyás, Feketeerdő (ma Románia); Böszörményi Imre, Debrecen; Nagy Lajos, Balmazújváros; Olteán Jakab, Székesveresegyháza (ma Románia); Dózsa József, Debrecen; Hajdú Lajos, Bihardiószeg (ma Románia); Szabó Sándor, Székelyhíd (ma Románia); Barna Imre, Hajdúböszörmény; Lakatos Lőrinc, Balmazújváros; Veres(s) Sándor, Vámospércs; Nyiszte Ignác, Aszó (ma Románia); Doró Gábor, Hajdúszo­boszló; Serfőző László, Cséhtelek (ma Románia); Kindea János, Kincses (ma Románia); Nagyházi Imre, Nádudvar; Lodromann Athanász, –; Vasil Tanasan, –; Molnár Antal, Hajdúnánás; Kotányi Imre, Felsőjózsa; Barna Péter, Bagamér; Vezendy Gábor, Hajdúszoboszló; Rieger Gábor, –; Varga József, Hajdúhadház; Huszti Károly, –; Toma Tivadar, –; Kerekes Gergely, –; Bartha Imre, Kiskereki (ma Románia); Szabó József, –; Lakatos József, –; Monory Imre, –; Nagy István, –; Vasil Toma, Venter (ma Románia)

A cikkel kapcsolatosan a szerző a kissrobivez@gmail.hu illetve a info@39gyalogezred.hu címre várja mindazok észrevételeit, akik a névjegyzékben található katonákról bármilyen információval rendelkeznek. A 39. gyalogezredről bővebb információk a www.39gyalogezred.hu weboldalon találhatók.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA