Csattanó a végére: Hetényi Zoltán a DEAC jégkorongozója

Hetényi Zoltán 1988 februárjában született Budapesten. A 188 centiméter magas kapus 2004 óta volt a Székesfehérvár játékosa. 2007 és 2011, valamint 2013 és 2017 között összesen 7 szezonban védett az ERSTE Bank (EBEL) Ligában. A 2011-2012-es idényben Finnországban légióskodott, a Jokerit, majd Kiekko-Vantaa csapatánál. Az első magyar játékos volt, aki jégre lépett a finn elit ligában (SM-liga), amelyben bronzérmet is szerzett. A 2012-2013-as szezonban a tengerentúlra igazolt, és ECHL csapatokban (Cincinnati Cyclones, Orlando Solar Bears) hokizott. Részt vett az AHL-NHL edzőtáborában, együtt készült a Nashville Predators csapatával, a kapus Pekka Rinne-vel és Mitch Korn kapusedzővel. A következő idényt Finnországban kezdte, majd visszatért Fehérvárra. Egy sajnálatos betegség miatt kihagyta a 2014-2015-ös szezont, ezt követően azonban újra a fehérváriak rendelkezésére állt. A 2017-2018-as idényt az SPHL-ben (Southern Professional Hockey League/USA) töltötte, a Knoxville Ice Bears és a Greenville Swamp Rabbits csapataiban védett. Hétszeres magyar felnőtt bajnok. 2003-ban elnyerte az év újonca címet, 2004-ben és 2005-ben pedig Magyarország legjobb junior játékosa lett. A 2013-14-es EBEL alapszakaszban a liga legjobb hálóőre lett, 92,8 %-os védési hatékonysággal. 2003-2004-ben U18-as vb-ezüstérmet, egy idénnyel később U20-as vb-aranyérmet szerzett. 2007 és 2014 között négy felnőtt világbajnokságon lépett a jégre, a „éremtermése” két ezüst és egy arany volt. A 2012-2013-as ljubljana-i vb-n a legjobb védési mutatókat (95,4 %-os védési hatékonyság és 1,25 meccs/kapott gól átlag) produkálta. A 2013-2014-es vb-n csapata legjobb játékosának választották. 2010-ben Junior Prima-díjban részesült. Hetvenhét alkalommal szerepelt a felnőtt nemzeti válogatottban.

Hetényi Zoltán több külföldi ajánlatot is elutasított az elmúlt időszakban.

– A Nizza, a Kitzbühel és a Poprád mellett négy ERSTE Ligás csapattól is megkerestek. Valamennyit elutasítottam még azelőtt, hogy a DEAC csapatával elkezdtünk tárgyalni. Ugyanis komolyan fontolóra vettem, hogy kapusedzőként folytatom a pályafutásomat. A Debreceni Egyetem által felkínált lehetőségek miatt döntöttem végül úgy, hogy itt fogok játszani. Szeptemberben kezdek a vadgazdálkodási mérnök szakon és nagy öröm lenne számomra, ha a hoki mellett el tudnám végezni. Megcéloztam a pótfelvételit, a szükséges pontszámom azonban megvan. Beszéltem Juhász Csaba oktatási dékánnal is, aki szintén sportrajongó és hokidrukker, nagyon kedvesen fogadott. Összességében azt hiszem, minden készen van.

Igazi egyetemi csapat formálódik itt, ami egyedülálló kezdeményezés Magyarországon.”

– A tengerentúl az egyetemi hokinak óriási hagyományai vannak, egyetemi ligák is működnek, nálunk ezek egyvelege valósul meg, ami számomra csak még izgalmasabbá tette a lehetőséget. Emellett több ismerősöm, barátom is azt javasolta, hogy folytassam, hiszen még fiatal vagyok és játékosként számos jó év állhat előttem. Különösen sokat nyomott a latban, hogy Menyhárt Zoltán, az OSC vízilabda csapatának elnöke és Horváth Hajnalka, a sportrehabilitációval foglalkozó Flix Stúdió vezetője is erre biztatott. A véleményük nekem nagyon fontos, ők segítettek a legtöbbet négy évvel ezelőtt, amikor vírusos agyvelőgyulladás miatt az egész életemet újra kellett építeni – emlékezett vissza egy nehéz korszakra a nagyszerű hálóőr, aki beszélt debreceni céljairól is. – Szeretnék diplomát szerezni, ezzel párhuzamosan a jégen is jól teljesíteni. Bízom abban, hogy már a következő szezonban eljutunk legalább a rájátszásig. A játékostársak egy részét ismerem, hírből, illetve személyesen. Külön öröm, hogy az öcsémmel is egy csapatban játszhatok – mondta Hetényi Zoltán.

A hálóőr éveken át játszott külföldön, a többi közt Amerikában is, így tiszta képet kapott arról, hogy hol tart a hazai hoki nemzetközi mércével mérve. – Azon kívül, hogy odaát minden gyerek hokizni akar, a legnagyobb különbség szerintem a mentális hozzáállásban van, főként a szülői faktor egészen más. Ott buzdítják a gyerekeket és nem az ellenfél játékosait szidják. Véleményem szerint csak 16 éves kor táján derül ki az, hogy kiből mi lesz, addig elsősorban motiválni kell a fiatalokat. A legfontosabb a támogató légkör, a pozitív hozzáállás, mert ebből lehet meríteni és merítkezni. Úgy látom, hogy a magyar hoki az utóbbi időben nagyot fejlődött. Az utánpótlás-nevelésben sokat segít a TAO-rendszer. Remélem, hogy a jövőben egyre több olyan utánpótlás játékosunk lesz, aki megállja a helyét a miénknél magasabb szintű bajnokságokban, s így tudásuk rövidesen a felnőtt mezőnyben is kamatozni fog.

A huszonegy fős keret hétfőn kezdi a felkészülést a következő szezonra David Musial vezetőedzővel. Az első két hétben konditermi edzések várnak a fiúkra az egyetemi fitneszközpontban, az UniFitben.

A DEAC kerete:

kapusok : Hetényi Zoltán, Nagy Péter

: Hetényi Zoltán, Nagy Péter támadók : Berta Ákos, Németh Attila, Molnár Dávid, Vincze Péter, Jakub Izakcky, Dominik Novotny, Márton Koppány, Salló Barna, Szokolov Artyom, Kuleshov Vladislav, Silló Arnold, Hári Norbert

: Berta Ákos, Németh Attila, Molnár Dávid, Vincze Péter, Jakub Izakcky, Dominik Novotny, Márton Koppány, Salló Barna, Szokolov Artyom, Kuleshov Vladislav, Silló Arnold, Hári Norbert védők: Hetényi Péter, Jiri Behal, Erdei Zoltán, Antal Arnold, Darabos Krisztofer, Nico Vourijarvi, Kovács Bronson

