Csapatként legyőzheti a Puskást a Balmaz

Roppant elszánt, ám sérülésekkel alaposan megtizedelt Balmaz Kamilla Gyógyfürdő lép pályára szombaton 17 órától Felcsúton a PAFC ellen. Az újonc együttes rendkívül szívósan küzd hétről hétre, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát, legutóbb a szintén kiesés rémétől fenyegetett Haladás stadionjából hoztak el egy pontot.

Az edző is beállna

A hajdú-bihariak helyzetét nagyon megnehezíti, hogy Horváth Ferenc vezetőedző sérülés miatt szinte egyetlen csatárára sem számíthat, nem is csoda, hogy a tréner viccesen azt mondta a héten, lassan vissza kell térnie, hogy elegendő számú támadót tudjon csatába küldeni.

A legutóbbi, szombathelyi összecsapáson újabb labdarúgóval bővült a maródiak listája, ugyanis Harsányi Zoltán ütközött az ellenfél kapusával, és minkettőjüket kórházba kellett szállítani.

„Jött egy jó beadás jobbról Vajdától, amire érkeztem középen, sikerült megelőznöm a védőt, majd a pattogó labdára rácsaptam, ám épp erre mozdult ki Gyurján, akit így véletlenül sikerült megrúgnom, eltalálnom, s ekkor a rossz mozdulat következtében én is megsérültem – mondta a klub honlapjának a csatár. „A bokámmal illetve a vállammal történt probléma. Hál istennek nem súlyos egyik sem, meglátjuk mennyi időt vesz igénybe az, hogy mind a kettő helyre jöjjön, de amint lehet, szeretnék visszatérni a pályára – fogalmazott Harsányi, aki korábban futballozott a Puskás Akadémiában is, bár most sérülése miatt kihagyja a találkozót.

Így van, játszottam ott, valamennyire ismerem a közeget. Összeszokott, jó csapat, de együttműködve, csapatként legyőzhető a felcsúti együttes.”

Az újvárosiakra egyébként egy jó formában lévő rivális vár, hiszen a Puskás a múlt hét közepén 4–0-ra lelépte a DVSC-t a Magyar Kupában, a hétvégi bajnokin pedig a Diósgyőrt verte Mezőkövesden.

HBN

Régen nem volt más, csak foci a grundon Balmazújváros - A jövő nemzedéke talán azt sem fogja tudni, mit jelentett a játszótéren önfeledten futballozni. Fiam! Vegyél még fel valamit, meg fogsz fázni!” Bizonyára sokan hallották édesanyjuktól ezt a mondatot, mikor anno tavasszal indultak le a játszótérre futballozni. Vége volt a tanításna... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA