Csalók, csempészek is rontották a statisztikát

A beszámoló szerint megyénkre nem jellemző a szervezett bűnözés, tovább javult a települések közbiztonsága, az elkövetett bűncselekmények száma csökkent, miközben a nyomozás-eredményességi mutatók javultak. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma csökkent, de sajnos, ezen belül a halálos kimenetelűeké nőtt.

2017-ben tovább javult a települések közbiztonsága, a rendőrség nemcsak megtartotta, hanem tovább javította a 2016-ban elért eredményeit, sikerült tovább csökkenteni a regisztrált bűncselekmények számát, miközben nőttek a nyomozáseredményességi mutatóik. Emellett csökkent a szabálysértések száma is – áll abban a rendőrök munkájáról szóló éves beszámolóban, melyet pénteki ülésén fogadott el a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (HBMRFK) részt vesz a Készenléti Rendőrség határvadász állományának képzésében: 2017-ben hét osztály folyamatos képzését bonyolították, ebből hat osztályban összesen 144 fő végezte el a tanfolyamot; egy osztály, 21 személy oktatása jelenleg is zajlik – írja a beszámoló.

Csaló a statisztikában

2016-ban Hajdú-Bihar megyében 9964, míg 2017-ben 8049 bűncselekményt regisztráltak, ami 19,2 százalékos csökkenést jelent. Ez a tendencia az elmúlt években valamennyi rendőrkapitányság esetén nyomon követhető. A legnagyobb változás a Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területén volt, 30,5 százalékos csökkenéssel, majdnem ennyi a Püspökladányi Rendőrkapitányságé (30,3 százalék). A Balmazújvárosi esetén 24,1, a Hajdúnánási 22,5, a Berettyóújfalui 13,2, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság mutatója pedig 12,4 százalék. Legkisebb mértékben, 5,8 százalékkal a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság illetékességi területén csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.

A statisztika jelentős, mintegy hatvan százalékos emelkedést mutat a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság esetében (2016-ban 600, 2017-ben 998 bűncselekmény), mint azonban a beszámolóból kiderül, a békés fürdővárosban nem a bűnözők szabadultak el, hanem a rendőrök fejeztek be egy olyan eljárást, amit egy 510 esetből álló csalás bűntette miatt folytattak.

Lopások

Fentiekkel párhuzamosan a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is csökkent a megyében 22,2 százalékkal, illetve a 100 ezer lakosra vetített esteszám 18,8 százalékkal.

A nyomozáseredményességi mutató 2017-ben 76,3 százalék volt, ami 8 éve a legmagasabb, országos szinten is a legjobb eredmény! – hangsúlyozza a beszámoló.

2017-ben valamennyi emberölést felderítették, a testi sértés, garázdaság, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítettsége 80 százalék körüli, a rablásé 90 százalék fölötti. A lopásoké a legalacsonyabb a kiemelten kezelt bűncselekmények közül, 57,2 százalék.

Közlekedés

2017-ben 898 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a megyében, 70-nel kevesebb, mint előző évben. Sajnos, 14-gyel több a halálos baleset (39), ezekben összesen 43 személy vesztette életét. Némileg csökkent az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek száma, az összesnek ez 7,6 százaléka volt. A legtöbb baleset az elsőbbségi szabályok be nem tartása miatt következett be, ezt a gyorshajtás követi, a harmadik leggyakoribb ok a kanyarodás szabályainak megsértése.

Határhelyzet

Az illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmények száma 1902 volt tavaly, ez 16 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban. 8 esetben indult eljárás embercsempészet miatt. Az elkövetői kör szinte kivétel nélkül külföldiekből áll. Tiltott határátlépés legtöbbször a létavértesi és a biharkeresztesi határrendészeti kirendeltségek területén fordult elő, a legtöbb elfogott iraki, pakisztáni, szír, és koszovói állampolgár volt. Kiemelkedő esetként említi a beszámoló, amikor tavaly júniusban az Ártánd-Bors határátkelőnél egy kamionban 32 főt, decemberben Berekböszörményben 36 főt fogtak el.

A debreceni repülőtér folyamatosan növekvő határforgalma, ezen belül az új, Moszkvába és Tel Avivba közlekedő járatok kihívás elé állítják a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltséget – állapítja meg a dokumentum.

A HBMRFK 149 körzeti megbízotti státusszal rendelkezik, ebből év végén kettő (az újszentmargitai és a tiszacsegei) nem volt feltöltve. A Tevékenység-irányítási Központ reagáló képessége az elvárt szintidőn belül alakult, a járőrök átlagos kiérkezési ideje 17:54 perc volt.

HBN

Néhány „rosszfiú”

Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt egy „rendkívül zárt és magas szinten konspirált” terjesztő csoport ellen folytattak eljárást 2017-ben megyénk rendőrei, ahol az eljárás alá vont 8 díler és 2 vezető közül 5 visszaeső „kábítószer bűnöző” volt. Egy másik, szintén drogügyben folytatott eljárásban 49 személynél tartottak házkutatást. Embercsempészés gyanúja miatt egy arab származású holland állampolgár ellen nyomoztak, aki 2016 decemberében 36 iraki személyt próbált meg Németországba csempészni egy zárt légterű járműben, amikor a 42-es úton feltartóztatták. Mivel a szakértői vélemény megállapította, hogy az emberek rövid időn belül valószínűleg megfulladtak volna, a gyanúsítottat eshetőleges szándékkal, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével is vádolják.

