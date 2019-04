Csalással gyanúsítják a magukat végrehajtónak kiadó vádlottakat

A rendőrségre arról érkezett bejelentés 2017-ben, hogy egy nő végrehajtónak adta ki magát és debreceni lakások értékesítéséért előleget vett el több érdeklődőtől is. A helyi nyomozók az ügy felderítésébe kezdtek és megállapították, hogy a 27 éves nő és 44 éves társa gondosan felkészültek, hogy minél hitelesebbek legyenek. A hajdúböszörményi nő és a debreceni férfi egy létező végrehajtói iroda munkatársainak adták ki magukat, ezzel megtévesztve a sértetteket. A páros bélyegzőt, valamint pecsétet is hamisított azért, hogy minél meggyőzőbbek legyenek és a szerződések megkötésekor se bukjanak le. A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a nőt és a férfit, akik több lakásra is különböző összegű foglalókat vettek át, látszólag szabályos és jogszerű keretek között. A sértettek a szerződéskötések után azonban hiába hívták őket – áll a police.hu-n.

A Debreceni Rendőrkapitányság a gyanúsítottakkal szemben üzletszerűen elkövetett csalás bűntett, valamint hamis magánokirat felhasználása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást. A nyomozás vizsgálati szakaszában a rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és az iratokat átadták az ügyészségnek.

