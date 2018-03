Családra várnak ezek a tündéri ebek

A menhelyet a Mészáros Gergely kert 0452/2 szám alatt találhatják.

Egyeztetés és egyéb információk: info@debrecenikutyahaz.hu vagy a 0620/402-4301-es telefonszámon. Kattintson a menhely honlapjára!

Sanyi a menhelyen nőtt fel, 6 éve várja az igazit. Cicákkal, kutyákkal egyaránt jól kijön. Részt vett „Életre ítélve” nevű programunkban is, ahol nagyon szépen teljesítette a feladatokat, az alap vezényszavakat ismeri. Aktív gazdi mellé javasolt, akár második kutyaként is kiváló választás. Lakásban való tartást is jól viselné, de kint is szeret lenni. Viharban, tűzijátékkor nagyon fél, ezért számára a legideálisabb a kinti-benti tartás lenne.

Bendi már sokadik évét tölti a menhelyen, ő a legrégebbi lakónk. Egyszer már örökbe fogadták, de visszahozták. Megérdemelne egy olyan gazdit, aki nem hagyja cserben többet. Nagyon kedves kan, kora ellenére aktív, nagy sétákra, akár túrákra is szüksége van. Gyerekek mellé is ajánlott.

Bonduelle fiatal, 2015-ös születésű, aktív leányzó, aki imádja az embereket. Sportos gazdinak ajánljuk, aki rendszeresen sétáltatja, lefárasztja testileg és szellemileg is. Idősebbek illetve kisebb gyerekek mellé nem ajánlott. Rövid szőrzete miatt benti vagy kinti-benti tartása adjuk.

