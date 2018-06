Családi program a meccsek megtekintése

A DVSC junior-válogatott kézilabdázójának családi kötődése is van a futballhoz, hiszen testvére, Nagy Kevin, a Loki felnőtt csapatában kergeti a bőrt.

– Szeretem a focit, a tesómmal közösen szoktam nézni a meccseket. Brazil szurkoló vagyok, mivel sajnos a magyarok nincsenek kint a világbajnokságon, így természetesen most az ő győzelmükért szorítok. A kedvencem Neymar, az ő játékstílusa megtestesíti azt, amiért annyi ember szeretett bele a brazil futballba: a szép cselek, és a váratlan, varázslatos megoldások.

Még fáj az elődöntő

Laura elmondása szerint a brazilok mentalitása általánosságban is közel áll hozzá: egyrészt sportos nép, másrészt a nehézségeik ellenére vidámak.

– A futball mellett a röplabdában, kosárlabdában is eredményesek, de a kézilabdában is egyre jobbak, és annak ellenére, hogy a többség nem a legjobb körülmények között él, folyamatosan mosolyognak, barátságosak. Olvastam, hogy a dél-amerikai országban most önmagához képest mélyponton van a vb-láz: a brazil gazdaság válsága tovább mélyítette az általános szegénységet és a korrupciót, valamint a legutóbbi, németekkel szemben 7–1-re elveszített elődöntő máig fáj a selecao híveinek – ismertette a fiatal kézis, aki szerint Neymarék mellet többen is esélyesek a vb címre.

– Érzésem szerint a németeknek, a spanyoloknak, és az argentinoknak is legalább ugyanennyi esélyük van a végső győzelem megszerzésére, de persze bízom a brazilos varázslatban – mosolygott Laura. MSZ

