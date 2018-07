Családi nyílt nap a Nagyerdei Stadionban!

Te is igazi Loki-szurkoló vagy? Akkor gyere el és nézd meg, hol dolgoznak a DVSC vezetői, less be a csapat öltözőjébe és lépj pályára úgy, mint egy játékos! 15 órától találkozhatsz a DVSC labdarúgóival is!

Hozd el Loki-mezed, sapkád, pólód vagy bármely más Loki-relikviád (ha még nem lenne, szerezd be a DVSC Shopban), és írasd alá a kedvenceddel!

Légy az elsők között, akik megpillanthatják a DVSC új csapatmezét!

Játszd újra a világbajnokságot és nyerj éves Loki-bérletet!

Uruguay, Portugália, Franciaország, Argentína, Brazília, Mexikó, Belgium, Japán, Spanyolország, Oroszország, Horvátország, Dánia, Svédország, Svájc, Kolumbia és Anglia.

Ez a 16 ország jutott be a 2018-as futball világbajnokság egyenes kieséses szakaszába. Az alábbi együttesek most újra írhatják a történelmet XBOX-on a Ti irányításotokkal!

Jelentkezz Te is játékosnak és küzdj meg a fődíjért, egy egyéves Loki-bérletért!

Nevezési díj 500 Ft/fő, mely a helyszínen lefogyasztható. A regisztrációdat, mely érkezési sorrendben történik (első 16), megteheted 2018. július 14-én, szombaton 15 óráig a White-ban (Nagyerdei Stadion délnyugati oldalán) a nevezési díj befizetésével!

A fent felsorolt 16 nemzethez az előzetesen regisztrált 16 játékost a helyszínen történő sorsolással párosítjuk. Sorsolás 9:30, kezdés 10 órakor!

Próbáld ki Te is!

Bemutatkozik a debreceni Cívis Darts Sportegyesület és a Debreceni Asztalitenisz Klub. Ismerd meg és próbáld ki mind a kettőt!

Próbáld ki magad Teqball bajnokságunkon is! Nevezni a helyszínen tudsz, nevezési díj 500 Ft/fő, mely szintén lefogyasztható! A legügyesebb egy dedikált DVSC-mezt nyer!

Mozogjunk együtt!

UNIFIT családi nyílt FITNESS nap!

Ismerkedj meg az Unifit világával!

Fitness szekciók, Boulder, Squash 8-tól 20 óráig ingyen kipróbálható!

Mozogj velünk szabadtéri óráinkon:

11:00 – 12:00 Deep Work

13:00 – 14:00 Body Shape alakformáló óra

14:00 – 15:00 ZUMBA

Ráadásként:

Három hónapra kedvezményes bérleteket lehet vásárolni korlátozott számban!

Életmód klub kártyával rendelkező vendégeknek: 15.000 Ft (eredeti ár: 39.000 Ft) azaz 5.000 Ft/hó

Életmód klub kártyával nem rendelkező vendégeknek: 18.000 Ft (eredeti ár: 49.000 Ft) azaz 6.000 Ft/hó

EXTRAKÉNT korlátlanul használható vele a csoportos órák és a fitnesz részleg is!

VB-döntő a Redben!

17 órakor elrajtol a nyár legjobban várt eseménye, a 2018-as labdarúgó világbajnokság döntője! Nézd nálunk a mérkőzést 3 óriásprojektorunkon és szurkolj velünk!

Asztalfoglalásért hívd a 06-70/251-6464 – es telefonszámot!

A döntő után a zenéé a főszerep, fellép a Wyrfarkas, a doboknál Dombi Tibi, a gitárnál Sándor Tamás!

A délutáni mérkőzés előtt még értékes tombola nyeremények találnak gazdára, fődíj egy Campus Fesztivál-bérlet!

Kicsiket egész nap ugrálóvár, arcfestés és állatsimogató várja!

A szórakozás mellett finom ételekkel és italokkal várunk mindenkit! A belépés ingyenes!

