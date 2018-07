Családi nyílt nap a Nagyerdei Stadionban

Nézz be a kulisszák mögé!

Te is igazi Loki-szurkoló vagy? Akkor gyere el és nézd, meg hol dolgoznak a DVSC vezetői, less be a csapat öltözőjébe és lépj pályára úgy, mint egy játékos! 15 órától találkozhatsz a DVSC játékosaival is. Hozd el Loki-mezed, sapkád, pólód vagy bármely más Loki-relikviád (ha még nem lenne, szerezd be a DVSC Shopból) és szerezd meg rá kedvenced autogramját, készíts közös képet a játékosokkal, vezetőkkel! Legyél az elsők között, akik megpillanthatják a DVSC 2018/19-es szezonjának új csapatmezét! Játszd újra a vb-t és nyerj éves Loki-bérletet!

Uruguay, Portugália, Franciaország, Argentína, Brazília, Mexikó, Belgium, Japán, Spanyolország, Oroszország, Horvátország, Dánia, Svédország, Svájc, Kolumbia és Anglia. Ez a 16 ország jutott be a 2018-as foci-vb egyenes kieséses szakaszába, és most ez a 16 ország újra írhatja a történelmet Xboxon a ti irányításotokkal. Jelentkezz te is játékosnak és küzdj meg a fődíjért, egy éves Loki-bérletért! Nevezési díj 500 forint/fő, mely a helyszínen lefogyasztható. A regisztrációdat, amely érkezési sorrendben történik (első 16), megteheted 2018. július 14. 15 óráig a White-ban (Nagyerdei Stadion délnyugati oldalán), a nevezési díj befizetésével.

A fent felsorolt 16 nemzethez az előzetesen regisztrált 16 játékost a helyszínen történő sorsolással párosítják; sorsolás 9 óra 30 perckor, kezdés 10 órakor.

Próbáld ki Te is!

Bemutatkozik a debreceni Cívis Darts Sportegyesület és a Debreceni Asztalitenisz Klub is. Ismerd meg és próbáld ki mindkettőt! Próbáld ki magad teqball bajnokságon is! Nevezés a helyszínen, a nevezési díj 500 forint/fő, amely a helyszínen szintén lefogyasztható. A legügyesebb egy dedikált DVSC-mezt nyer. Mozogjunk együtt!

Vb-döntő a Redben!

Vasárnap 17 órakor elrajtol a nyár legjobban várt eseménye is, a 2018-as labdarúgó-világbajnokság döntője. Nézd a mérkőzést a Red & White-ban három óriásprojektoron! Asztalfoglalásért hívd a 06-70/251-6464 – es telefonszámot!

A vb-döntő után a zenéé a főszerep, fellép a Wyrfarkas, a doboknál Dombi Tibi, a gitárnál Sándor Tamás.

A délutáni mérkőzés előtt még értékes tombolanyeremények találnak gazdára, fődíj egy bérlet a Campus Fesztiválra. A kicsiket egész nap ugráló vár, arcfestés és állatsimogató várja. A szórakozás mellett finom ételekkel és italokkal várnak mindenkit. A belépés ingyenes!

– DVSC –

