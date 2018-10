Családbarát munkahely a Debreceni Ítélőtábla

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által meghirdetett pályázaton a Debreceni Ítélőtábla és az Egri Törvényszék támogatásban is részesült, míg a Gyulai Törvényszék a Családbarát munkahely címet kapta meg. Dr. Balla Lajos az ítélőtábla elnöke és Szilágyiné dr. Karsai Andrea elnökhelyettes, október 8-án Novák Katalin család-és ifjúságügyért felelős államtitkártól vehették át a díjakat az Óbudai Egyetemen. Az Országos Bírósági Hivatal célja, hogy a bírósági életpályát vonzóbbá tegye, és olyan munkafeltételeket biztosítson, amelyek a családos munkavállalók számára is kedvezőek.

A Debreceni Ítélőtábla „Generációk” címmel nyújtotta be pályázatát, amelyben kiemelt figyelmet kaptak a kisgyermeket nevelő dolgozók, az aktív és nyugalmazott korú munkavállalók. Fontos feladat még az igazságügyi alkalmazottak beteg hozzátartozóinak segítése is. A tervek között szerepel a családbarát nap, amelyen a tartósan távollévő édesanyák, nyugdíjas kollégák és aktív dolgozók is részt vehetnek gyermekeikkel és unokáikkal.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA