Család, barátok és jobbnál jobb ételek – Így karácsonyoztak a Loki játékosai

Néhány Loki-játékos elmesélte a DVSC honlapjának, miként töltötte a karácsonyi ünnepeket. Verpecz István, a csapat kapusa szenteste Debrecenben volt a családjával és a párjával. – Mondanom sem kell, mennyi finomság kerül ilyenkor az asztalra, nyilván én is szépen kivettem a részem ezekből a “falatozásokból”. Apróbb ajándékozások voltak, de azt gondolom, nem ez számít, hanem hogy összegyűljön a család, és kellemesen eltöltsük a karácsonyt. A hálóőr a napokban hazalátogat majd Encsre a barátokhoz és a család többi tagjához. – Persze nincs lazsálás, egyéni edzésterv alapján már készülök a tavaszi szezonra!

Fotó: dvsc.hu

Dr. Horváth Zsolt Pécsett töltötte a karácsonyt a szüleivel, 26-án pedig kedvesével meghitten ünnepeltek. – Ilyenkor nem maradhat el a karácsonyi halászlé és a sült hal, valamint a szokásos tévéfilmek megtekintése sem. Ajándékok terén a Jézuska könyveket, édességet és egy párizsi utat hozott, ahová természetesen a barátnőmmel megyek majd.

Balhátvédünk, Völgyi Dániel Olaszországban kezdte meg a bajnoki szünetet. – Az egyik barátommal utaztunk el Milánóba, vásároltunk és szétnéztünk egy kicsit. Miután hazajöttünk, elvittem a szüleimet Bécsbe a karácsonyi vásárba, azóta velük vagyok. – Völgyiéknél elég nagy a család, és játékosunk ilyenkor velük tölti a legtöbb időt, miután egész évben alig látja őket. Szilveszterkor a barátaival lesz. – A szünetben a kikapcsolódást tartom a legfontosabbnak, a szeretteim körében pedig ezt tökéletesen meg is tudom valósítani.

Fotó: dvsc.hu

Aleksandar Jovanovic az édesanyját látogatta meg Bosznia-Hercegovinában. Mint elmondta, ez nagyon fontos számára, hisz az év többi részében nincs ideje hazamenni. – Sajnos az otthoni barátaimmal is régen találkoztam már, így a szünetben velük is megpróbálok minél több időt eltölteni. – A bosnyák játékos egyelőre nincs ünnepi hangulatban, hisz náluk január 7-én tartják a karácsonyt, az új évet azonban már nagyon várja. A szünet alatt persze az edzés sem maradhat el, mert azt is nagyon fontosnak tartja.

Idén Ferenczi Jánosék szűk családi körben otthon töltötték a szentestét. – Feleségemmel feldíszítettük a karácsonyfát, mire kisfiunk Noel felébredt, már kész volt a fa, és a Jézuska meghozta az ajándékokat. Ajándékbontás, majd egy közös vacsora volt a program. Nagyon jól éreztük magunkat, szeretjük ezt az ünnepet.

Fotó: dvsc.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA