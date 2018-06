Csaknem hét év fegyházbüntetés a téglási marihuánatermesztőnek

P.L. 7 éven keresztül a közügyeket sem gyakorolhatja. Az ügy másodrendű vádlottja kábítószerbirtoklás miatt 2 év börtönbüntetést kapott, 5 évre felfüggesztve. P.L.-nek 1,3 millió, M.S.-nek pedig 385 ezer forint bűnügyi költséget is meg kell fizetnie.

A bírósági tényállás szerint P.L. 2011-ben vásárolt meg egy zártkerti ingatlant Tégláson, a 4-es számú főút közelében, hogy ott gombát termesszen. A vádlott műanyag nyílászárók gyártásával és forgalmazásával is foglalkozott, de a vállalkozás nem hozott számára elegendő hasznot. 2013-ban elhatározta, hogy ingatlanán vadkendert fog termeszteni. A magokat Ausztriában vette, online tájékozódott a termesztés módjáról, az interneten közzétett ismeretterjesztő cikkek alapján pedig különböző barkácsáruházakban beszerezte az ültetvényhez szükséges lámpákat, ventilátorokat, szellőzőket is. Azért, hogy a marihuána ültetvényt ne fedezzék fel, a tanyán lévő ház mellé egy másik épületet, az alá pedig könnyűszerkezetes technológiával egy földalatti pincerendszert épített. Átalakította az elektromos vezetékrendszert is, hogy méretlen villamosenergiával tudja ellátni az ültetvényt. Bár a vádhatóság szerint ezzel a vádlott 4 millió forint kárt okozott az áramszolgáltatónak, a Debreceni Törvényszék által kirendelt igazságügyi villamossági műszaki szakértő szerint P.L. valamivel több, mint 800 ezer forint értékű áramot lopott a szolgáltatótól. Az elsőrendű vádlott a tanyán a vadkender mellett jövedéki terméknek minősülő dohány termesztésével is foglalkozott. A feldolgozás és az értékesítés érdekében több gépet, dohánylevél darálót, csomagológépet is beszerzett.

Fotó: Matey István

A rendőrök előzetes információt kaptak arról, hogy kábítószer cserél majd gazdát Tégláson, így amikor 2016. május 18-án M. S. egy doboznyi marihuánáért ment P.L.-hez, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai tetten érték, amikor a csaknem 500 gramm kábítószert átvette. Ezt követően házkutatást tartottak az ingatlanon, találtak 645 kilogramm vágott dohányt, a pincerendszerben pedig rábukkantak a 224 növényből álló marihuána ültetvényre. A nyomozók a helyszínen lefoglaltak még 10 csomag szárított vadkendert is, amelyek súlya csaknem elérte a 3 és fél kilogrammot, ez a jelentős mennyiség alsó határának háromszorosa. Cannabis növények esetében a 100 tő fölötti mennyiség jelentős mennyiségnek számít.

Az eljárás során P.L. részben beismerő vallomást tett, de azt tagadta, hogy kereskedett volna a megtermelt marihuánával. Az ítélet indoklásban elhangzott: a mennyiség arra utal, hogy kereskedésről beszélhetünk, a házkutatás során megtalált csomagolásra és adagolásra használható eszközök pedig egyértelművé teszik a kereskedés tényét. A bíróság az ítélet kiszabásakor a kábítószeres bűncselekmények elszaporodottsága mellett súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy korábban már mind a két vádlott összetűzésbe került a törvénnyel.

Az ítélet nem jogerős, bár a másodrendű vádlott és védője tudomásul vette a határozatot, az ügyészség, illetve az elsőrendű vádlott és védője 3 nap gondolkodási időt kért.

A Debreceni Törvényszék döntött arról is, hogy P.L. továbbra is házi őrizetben marad.

– Debreceni Törvényszék –

