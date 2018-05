Csaknem 80 kilométer utat korszerűsítenek Hajdú-Biharban

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását kezdheti el.

Szoták Zoltán, a társaság hajdú-bihari igazgatója a pénteki sajtótájékoztatóján többek között elmondta, hogy a megyében TOP-os finanszírozásból hat útszakaszt újítanak fel, összességében 27,8 kilométeren.

Nagy egység az úgynevezett 100 milliárdos program is, amely révén Hajdú-Biharban 43,3 kilométernyi utat korszerűsítenek. A harmadik Közút-projekt elemei hazai finanszírozásúak, s együtt 5,3 kilométeres fejlesztést jelentenek.

Az igazgató szerint az új részeken a mindennapi fenntartáson kívül évekig nem kell mást végezni.

A hajdú-bihari igazgató kifejtette, hogy TOP-os finanszírozásból újul meg a 3323-as út Balmazújváros és Hajdúnánás közötti része, aminek márciusban már átadták a munkaterületét. Tart a kivitelezés a Nyíradony és Nyírábrány közötti 4904-es úton és a Szerep–Sárrétudvari 4211-esen is. Minden szakaszon teljesen új kopóréteg, burkolati jelek lesznek, és szükség esetén kicserélik a táblákat. Ennek a támogatási összege 3,1 milliárd forint, és összességében 27,8 kilométert érint a megyében.

Százmilliárdos projekt

A „100 milliárdos program” közbeszerzését és a kivitelezését is a Magyar Közút bonyolítja le, és Hajdú-Biharban 3,5 milliárd forintba kerül, 43,3 kilométer útszakaszt érintve. A munkák közül már több is zajlik. A 33-as főút debreceni részén például, a nagyáruház és az autópálya között megvalósult a felújítás. Szintén Zajlik Debrecenben a 47-es főútnak a Csángó utca és a Monostorpályi út közötti szakaszán. A 4903-as jelű, Nyíradony és Nyírbéltek közötti út felújítása is tart. A 4905-ösnek (Vámospércs és Nyírlugos között) várhatóan május végén kezdődik a rekonstrukciója. Vámospércs és Bagamér között a 4806-as út munkaterületét május 22-én adják át, akárcsak a 4808-as Hosszúpályi–Debrecen-utat, ahol szakaszos kivitelezés lesz. Zajlik a 47-es főút felújítása is Berettyóújfaluban. Ezt két egységre bontották, és a körforgalomtól a Berettyó-hídig tartó első ütemének a kivitelezése már javában tart.

A 4212 jelű út (Püspökladány–Szeghalom) munkaterületének átadása július 30-án lehet, míg június 15-én kezdhető a Nádudvar és Püspökladány közötti, 3405 jelű út korszerűsítése. A „100 milliárdos projekt” része a 3316-os út korszerűsítése is Debrecen és Tiszacsege között, ahol július 18-án kezdődhet a munka. A terv szerint itt is és minden szakaszon az idei téli szezonig elvégzik a kivitelezéseket.

Hazai forrásból

A harmadik Közút-projekt elemei hazai finanszírozásból valósulnak meg. Az egyik munka a Nyírmártonfalva és Vámospércs közötti szakasz (melyben a Vámospércs belterületi szakasz már elkészült), és folyamatban van a Nyírmártonfalva felé vezető, hiányzó szakasz. Ezenkívül közbeszerzés alatt van egy Hajdúdorog belterületén lévő körforgalom kiépítése is, és a két beruházás együtt mintegy 750 millió forintot érint 5,3 kilométeren.

A három projekt együtt 76,4 kilométert jelent Hajdú-Bihar 1630 kilométeres úthálózatából. Ez mintegy 4,7 százalék, ami kevésnek tűnik, és a Közút többet szeretne. Szoták Zoltán szerint a megyei önkormányzat lobbijának és az egyéb háttértámogatásnak köszönhetően Hajdú-Bihar úthálózata mégis jelentős szakaszon újul meg. Ezeken a részeken a mindennapi fenntartási munkákon kívül évekig nem kell majd végezni olyan munkát, mint a kátyúzás, burkolatjel-festés, forgalomkorlátozás, hiszen jó minőségben készülnek, és ezért a fejlesztési osztály is mindent megtesz. Az így felszabaduló pénz pedig a megye többi útjának javítására költhető – húzta alá Szoták Zoltán.

Integrált stratégia

A rendezvényen Tasi Sándor, a hajdú-bihari önkormányzat alelnöke azt is elmondta, hogy a településeken élőknek igen fontos a helyi és települések közötti utak, járdák állapota. A megyei integrált fejlesztési stratégiának megfelelően a területi operatív programban mintegy 3,2 milliárd forintos fejlesztési lehetőséghez jutott Hajdú-Bihar, konkrétan a négy- és ötszámjegyű utak fejlesztésére.

Ezeknek a projekteknek a megpályáztatása és elnyerése 2016 végére megtörtént, és a Magyar Közút Zrt. beruházásában valósulnak meg majd. Örömteli, hogy a megyében nemcsak a területi operatív programból, hanem más eu-s forrásból is sok fejlesztéshez juthat a megye. A politikus szerint különösen kiemelendő az a csaknem egymilliárd forint, amihez hazai forrásból, még Tasó László államtitkár segítségével tudtak előzetesen hozzájutni. Ezt szintén az alsóbb rendű utak felújítására fordítják – tudtuk meg.

