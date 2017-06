Csak néhány hete születtek Ronaldo ikrei, de máris jöhet az újabb baba

Cristiano Ronaldo és barátnője, Georgina Rodríguez tavaly november óta alkotnak egy párt, azóta többször jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt. Ám a napokban készült korzikai fotókon az élesszeműek kiszúrták Georgina kerekedő pocakját, így sokan találgatni kezdtek. A spanyol sajtó értesülései szerint a 22 éves modell 5 hónapos terhes – írja a Daily Mail.

Ronaldo egyelőre nem tett hivatalos bejelentést, de a lapok már tényként kezelik az ikerpár, Mateo és Eva érkezését. A futballista mindig is óvta magánéletét, soha nem beszélt nyilvánosan gyermekei születésének körülményeiről, de hozzá köze álló személyek közül többen is azt állították a sajtónak, hogy fia és párhetes ikrei is béranyától származnak. 2014-ben a nővére, Elma azt nyilatkozta, hogy Ronaldo elsőszülött gyermeke, Cristiano régebben sokszor érdeklődött az édesanyja felől:

Egyszer azt mondtuk neki, az anyukája a mennyben van, de az öcsémnek és az édesanyánknak ez nem tetszett, megkértek, hogy soha többé ne válaszoljuk ezt. Mostanában azt szoktuk mondani, hogy az anyja sokat utazik. Ilyenkor egy idő után elfelejti, nem kérdez rá többet.”

Bármennyire is diszkrét Ronaldo, ha a magánéletéről van szó, úgy tűnik a média egy lépéssel mindig előtte jár. Amennyiben igaz a hír, szívből gratulálunk a negyedik gyermek érkezéséhez, hisz nem minden futball legenda lesz egy éven belül egyszeresből hirtelen négyszeres édesapa!

A Bajnokok Ligája szombati döntőjében Cristiano Ronaldo két góllal segítette hozzá csapatát a győzelemhez, szponzora, a Nike pedig ennek örömére és a világhírű futballista tiszteletére közzétett egy reklámfotót. A képen Ronaldo fiatalkori énjét láthatjuk rajta a cég logójával és a következő felirattal: “This boy knew”, vagyis “Ez a fiú tudta”.

Cristiano Ronaldo a világ legjobban kereső labdarúgója az amerikai Forbes magazin friss listája szerint.

