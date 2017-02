Csak egy negyeden át tudták tartani a lépést

Kifejezetten rosszul indult a DVSE szerda esti OSC elleni bajnokija, ugyan az első próbálkozások mindkét oldalon kimaradtak, aztán azonban belendültek a vendégek. Gyors egymásutánban két gólt is berámolt az Újbuda, Salamon és Bátori volt eredményes. A másik oldalon egy szabálytalankodás után büntetőhöz jutott a cívisvárosi egylet, Szőke magabiztosan értékesítette az ötöst. Mielőtt azonban még egyenlíthettek volna a hazaiak, újra büntettek a fővárosiak. Ám ez nem törte meg a Komlósi-tanítványokat, Durik kétszer is betalált. A negyed végül 4-3-as OSC-vezetésnél ért véget.

Elhúzni látszottak az újbudaiak: Bátori és Gór Nagy is kihasznált egy-egy emberelőnyös helyzetet, majd pedig Hegedűs lövésénél volt tehetetlen Lévai, aki addig egyébként több nagy bravúrt is bemutatott, 3-7. Itt még közel sem volt vége az adok-kapoknak, Durik centerezett, és csökkentette a hátrányt, majd Német volt pontos. Csak úgy kapkodták a fejüket a Debreceni Sportuszodába kilátogató nézők, jött Tóth és Szabó találata, illetve Durik, valamint Bátori is megzörgette a hálót – 6-10-et mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

© Fotó: Derencsényi István

Nem jött be semmi

Teljesen szétesett a debreceni védelem a harmadik játékrészre, három perc leforgása alatt négy gólt rámolt be Vincze Balázs együttese. Ha ez nem lett volna elég, a szerencse is elpártolt a hazaiaktól, mintha megbabonázták volna az OSC kapuját. 15-6-os állásról indult az utolsó etap.

Már tíz volt közte, mikor a csapatkapitány, Kállay bevágott egy büntetőt. Innentől kezdve már csak a Újbuda tudott eredményes lenni, teljesen megérdemelten, 19-7-re nyerték meg a találkozót.

A rossz időjárási körülmények okán a csoport többi mérkőzését elhalasztották, ettől függetlenül az már korábban eldőlt, hogy a Debrecen nem jut be a felsőházba.

A hétvégén zárul a férfi vízilabda OB I. alapszakasza, az A csoportban szereplő DVSE a 14. fordulóban, szombaton 17 órától Szegedre látogat.

HBN

DEBRECEN – A-HÍD OSC ÚJBUDA 7-19 (3-4, 3-6, 0-5, 1-4)

Debreceni Sportuszoda, 500 néző. Vezette: Németh A., Knézy J. M.

DEBRECEN: Lévai M. – Tóth P. 1, Somlai T., Süveges M., Szőke Sz. 1, Fekete G., Busilacchi. Csere: Smitula G., Kállay M. 1, Durik 4, Kuncz T., Müller M., Dienes I. B. Edző: Komlósi Péter.

OSC: Bisztritsányi D. – Brguljan 2, Bátori B. 4, Salamon F. 1, Kovács G. 1, Seman Lukas 2, Gór Nagy M. 2. Csere: Hegedűs G. 2, Juhász Zs. 1, Szabó B. 1, Német T. J. 1, Zalánki G. 2. Edző: Dr. Vincze Balázs.

Gól – emberelőnyből: 12/4, ill. 12/9.

Gól – büntetőből: 2/2, ill. 0/0.

Kipontozódott: – , ill. Szabó Balázs, Német Toni Josef.

