Csak azt tette a szoboszlói focista, ami a dolga

Az elmúlt hétvégén rendezett Hajdúszobosz­ló–Vámospércs megye I-es mérkőzés (az összecsapást a szoboszlóiak nyerték meg 9–2-re) előtt adták át az előző szezon gólkirályának, Tóth Lajos Andrásnak a teljesítményéért járó díjat. A szobosz­lóiak játékosa 45 találattal végzett az élen, az elismerést Pataki Gyula, a Magyar Labdarúgó-szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság társadalmi alelnöke, valamint Tóth Lajos elnökségi tag adta át a korábbi 20-szoros utánpótlás-válogatottnak.

– Természetesen örültem, hogy ilyen gólerős tudtam lenni a tavalyi bajnokságban, de ehhez a csapattársaim is kellettek. Egy remek társaság tagja lehetek, sokat jelent, hogy a csapategység is kiváló Szoboszlón. Egy támadót a gólok minősítenek, csatár vagyok, az a feladatom, hogy értékesítsem a helyzeteket – fogalmazott Tóth Lajos András, aki már korábban, más együtteseknél is igen termékenynek bizonyult, így szerzett már hasonló díjat.

Megcélozzák az aranyat

Tóth Debrecenben, a DVSC-nél nevelkedett, a felnőtt csapat edzéseit is látogatta, Magyar Kupa- és Liga Kupa-mérkőzéseken pedig lehetőséghez is jutott. Később mégis úgy alakult, hogy alacsonyabb osztályú gárdáknál rúgta a bőrt, megfordult például a Hajdúszoboszló előtt Ebesen és Hajdúböszörményben is. Manapság inkább már csak hobbinak tekinti a focit, ettől függetlenül komolyan veszi, és a 2018/19-es megye I-es pontvadászatban is az élre lőné magát, illetve együttesét.

Noha nem sikerült jól elkapni a rajtot, mégis nagy reményekkel tekintünk előre. A játékosállományunk alkalmas akár arra is, hogy megszerezzük a bajnoki címet, az arany lebeg a szemünk előtt.”

A Szoboszló egyébként hat forduló után a kilencedik helyen áll, két-két győzelem és vereség mellett egyszer ikszeltek Erdei István tanítványai.

Tóth Lajos András a szezon elején sérüléssel bajlódott, így csak legutóbb, a hatodik fordulóban tudott pályára lépni, de egyből meg is zörgette az ellenfél hálóját. – Részleges bokaszalag-szakadással bajlódtam, így eddig nem játszhattam. Most a Vámospércs ellen már kaptam fél órát, és szereztem is egy gólt. Adtam egy kis előnyt a riválisaimnak, de azon leszek, hogy a 2018/19-es bajnokságban is megszerezzem a gólkirályi címet! – nyilatkozta érdeklődésünkre.

Lesz mit behoznia

A jelenlegi állás szerint lesz mit behoznia a 26 éves támadónak, hiszen a kis Loki két játékosa, Bárány Donát és Zsóri Dániel közösen, 16-16 góllal vezeti a listát.

SZADÓ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA