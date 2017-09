Csaba királyfi is beköszön a debrecenieknek

A Református Kollégium ad otthont pénteken a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat megnyitójának, ami további két debreceni eseménynek is szellemi hátérként szolgálhat. Mindkettőt a múltidézés, a hagyományőrzés jegyében rendezik meg a hét végén a Kossuth téren.

Alkotás közben is

Mint azt a rendezvényeket beharangozó csütörtöki tájékoztatón Hubert Erzsébet etnográfus, a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke bejelentette, a péntektől szombatig tartó, immár 7. alkalommal sorra kerülő debreceni kézműves fesztiválon 15 pavilonban mutatkoznak be a népi mesterségek mesterei. Elsősorban a megyéből, de a hagyományoknak megfelelően ezúttal is hívtak vendégeket, idén Zalából.

A program valójában már szeptember 7-én elkezdődött, ekkor nyílt meg a debreceni Művelődési Központban a 35 éve alapított, a népi kézművesség értékeinek megőrzését és gazdagítását zászlajára tűző, s idén a kultúra napján Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjban részesített egyesület kiállítása.

Fotó: Molnár Péter

A kétnapos fesztiválon az érdeklődök meg is vásárolhatják a mindennapi életben is használható kézműves tárgyakat. Emellett bepillanthatnak a hímző, szövő, fazekas, gyöngyös és csipkés, fémműves, bőrös, fafaragó, nemezes, fonó, valamint mézeskalácsos mesterség alkotási folyamatába. A gyerekeket pedig régimódi játszótér várja és megküzdhetnek a 7 próbás Ifjú Mester címért is. A térre kilátogatók szórakoztatásáról mindkét napon a Főnix Néptáncegyüttes is gondoskodik.

Érzelemdús előadás

Püspökladány, Csíksomlyó és Pécs után vasárnap szintén a főtéren mutatják be G. Nagy Ilián történelmi rockoperáját, a Csaba királyfit. A székelyek legendás alakját megidéző előadásról Tiszai Zsuzsa néptáncpedagógus, a Hajdú Táncegyüttes vezetője elmondta, száz táncosuk szerepel majd a nagyszabású darabban, melyben karcagi lovasok is fellépnek. A korábbi helyszíneken aratott sikerekre emlékezve kiemelte Csíksomlyót, ahol legkevesebb százezren élvezték a rockoperát, melynek szereplői is meghatódtak a fogadtatásától. A Nagytemplom lépcsőjénél felállított színpad előtt 800 ülőhely várja az ingyenes előadás nézőit, akik várhatóan megtöltik majd a teret és a Piac utca sétáló részét is.

HBN-ÉP

Megnyílnak a nem látogatható debreceni épületek Debrecen - Számos ingyenes program révén ismerhetik meg jobban a cívisvárost a hétvégén. A nyilvánosság számára egyébként nem látogatható debreceni épületek is megtekinthetők, bejárhatók lesznek ezen a szombaton és vasárnap, az érdeklődőket szakértők vezetik a város- és épülettörténeti sétákon. A... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA