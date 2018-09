Coop Rally – Tizenharmadik alkalommal indul idén a rendezvény

Az államtitkár rámutatott, nemcsak a Coop Rallyn, hanem az élelmiszerek piacán is verseny van. A piacgazdaság motorja a résztvevők versengése, a magyar gazdaság sikere pedig az eredményesen működő hazai vállalkozások sikeréből adódik össze – fejtette ki.

Kiemelte, hogy a nemzetgazdaságban a kibocsátás fele a feldolgozóiparhoz kapcsolódik. Ezen belül az élelmiszeripar a második legtöbb árbevételt és kibocsátást realizáló ágazat a járműgyártás után. Emellett egyben a második legnagyobb foglalkoztató is. Az ágazat árbevétele tavaly meghaladta a 3600 milliárd forintot, ennek harmada az export.

Elmondta, a szükséges technológiai beruházások elindulását és a termelékenység növekedését jelzi, hogy az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel 20 százalékkal nőtt az elmúlt 5 év alatt, de az élelmiszeripari reálbérek is 30 százalékkal emelkedtek.

Kitért arra is, hogy a magyar vállalkozások fejlesztéseinek és a kormány stratégiájának köszönhetően a magyar élelmiszeriparban évről-évre nő a feldolgozottság mértéke is. Emellett 2014 óta közel 230 milliárd forint élelmiszeripari támogatásról született döntés magyar és uniós forrásból, ami ösztönzőleg hatott a beruházásokra is.

Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Coop üzletlánchoz tartózó boltok árbevétele 340-350 milliárd forintot tett ki tavaly. A Coop csoport árbevétele 2017-ben az előző évhez képest több mint 20 milliárd forinttal nőtt, és elérte a 604 milliárd forintot. A cégcsoportnál az idén az árbevétel 4-8 százalékos növekedésére számítanak – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy a Coop polcain a hazai élelmiszerek aránya 85-90 százalék.

Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke a társadalmi felelősségvállalás fontosságát emelte ki, a magyar olimpiai csapat támogatását, a rászoruló gyerekek segítését, valamint a Coop Rallyt, amely a minőségi magyar élelmiszerek még ismertebbé tételét tűzte zászlajára.

Megjegyezte, hogy az idei Coop Rallyn közel 100 élelmiszeripari, kiskereskedelmi, szolgáltató és média cég csapata több mint 105 autóval Nyugat-Magyarország 6 meghatározó gyártó és forgalmazó központjához, valamint 2 Coop tagvállalathoz látogat el.

A helyszínen kiadott közlemény szerint a Coop üzletláncnak 1700 településen mintegy 2700 boltja van, és további 2000 üzletet lát el áruval, naponta 1,5 millió vevő fordul meg üzleteiben. A 100 százalékban magyar tulajdonú, Coop gazdasági csoport jelenleg csaknem 700 kis- és középvállalkozást számlál, több mint 30 ezer alkalmazottjával az ország egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója.

