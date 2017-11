Cívis Bowling Team: a minimális célkitűzést máris sikerült elérniük

Lejátszotta soron következő mérkőzését a Cívis Bowling Team az NB I-es bowlingbajnokságban, ellenfele a fővárosból érkező Siketek SC csapata volt.

Nagy téttel bírt az összecsapás, hiszen győzelem esetén biztosítva lett volna a bajnokság „A” csoportjának első helye a debreceni számára, függetlenül az utolsó forduló eredményeitől. Ennek megfelelően elvárás volt a győzelem, tekintve, hogy idegenben is magabiztosan nyertek a hajdúságiak tavasszal. Hazai pályán egyébként is veretlen a csapat idén, megalapítása óta is csak egyszer szenvedett vereséget otthon, a tavalyi bajnoki döntőben az Erdély BC ellen, mely azóta a Szuperligában vitézkedik.

Az első négy egyéni mérkőzésből hármat meg is nyert az együttes, sikerült jól kezdeni tehát a Szabó Ilona, Ábrók Andrea, Hárnási Ferencné, Harsányi Sándor összeállításban pályára lépő hazaiaknak. A második kör is hasonlóan alakult, 3–1. A harmadik etapban kissé belehúzott a vendégcsapat, döntetlenre mentették a kört, és hozzájuk fűződött a meccs első 200 feletti sora, Szabó Miklós révén (204).

Sima lett

Az utolsó egyéni körben újra három győzelem következett a debrecenieknek, a páros mérkőzésekre úgy fordult rá a gárda, hogy már egy meccs megnyerésével is biztos lett volna a siker. Ezt jócskán túlteljesítette a Cívis BT, ahova idő közben csereként beállt Tolnai Tibor is – mind a négy páros meccset sikerült megnyerni, így összesítésben 19–5 arányban győztek a cívisvárosiak.

Ezzel a bajnokság elején kitűzött minimális célt sikerült elérni, bajnoki rájátszást érő helyen végzett az együttes az alapszakaszban, megnyerve az „A” csoportot.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA