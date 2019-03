Címvédésre készül uszonyok nélkül

Ebben az évben is Debrecen adhat otthont az úszó országos bajnokságnak, a küzdelmek szerdán 9 órakor kezdődnek, és egészen szombaton estig tartanak. Óriási harc várható, hiszen a Debreceni Sportuszodában alakulhat ki nagy részben az év főeseményére, a kvangdzsui világbajnokságra utazó keret. A verseny a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) jóváhagyásával már olimpiai kvalifikációs viadalnak minősül, azaz Debrecenben ötkarikás időket lehet teljesíteni, ugyanakkor egyelőre még csak a világbajnoki szintidők lebegnek a versenyzők szeme előtt.

A Debreceni Sportcentrum-Sporiskola színeit tizenhárom úszó képviseli majd, köztük Senánszky Petra. A Debreceni Búvárklub legyőzhetetlen uszonyosúszója nem először teszi próbára magát uszonyai nélkül, tavaly is elindult a megmérettetésen, és 50 gyorson aranyérmet nyert. Petra lapunknak elmondta, címvédésre készül.

Jobb időket úszna

– Eléggé más a technikája a sima úszásnak, mint az uszonyosnak, kellett idő, mire belerázódtam. Körülbelül egy hónapja volt az egri világkupa, azóta az ob-ra készülök. Úgy érzem, jól haladtunk, az időkkel elégedett vagyok, kíváncsian várom a küzdelmeket. Szeretném megvédeni a bajnoki címemet 50 gyorson, és bízom benne, ezúttal az időeredményem is jobb lesz, ahogyan 100-on is. A 4×100-as mix váltóban is harcba szállunk, ott a pontszerzés lesz az elsődleges cél – fogalmazott Senánszky Petra, aki szívesen indul el a megmérettetésen, pláne hazai pályán.

Megtudtuk, sokkal többen gratuláltak a „sellőlánynak” egy éve az ob-aranyhoz, mint amennyien az uszonyos sikereihez szoktak. Ez egyrészről örömmel töltötte el, mivel mindig jól esik az elismerés, ugyanakkor viszont, miként felhívta rá a figyelmet, ez továbbra is azt mutatja, hogy igazi sportága még mindig háttérbe van szorítva – de azon van, hogy ez megváltozzon.

A DSC-SI-től Gál Kincső, Koch Zita, Senánszky Petra, Vezendi Viktória, Holoda Péter, Kovács Balázs, Lukács Levente, Orovecz Olivér, Papp Albert, Pozsár Zalán, Sándor Benedek, Sárosi Balázs és Zombori-Szalontai Ferenc indul. Mellettük a cívisvárosban szeli majd a vizet többek között Hosszú Katinka, Cseh László, Kapás Boglárka, vagy épp az ifjú Milák Kristóf is.

A délelőtti előfutamokat 9 órától láthatja a közönség, a döntők minden nap 18 órakor kezdődnek, kivéve a szombati zárónapot, hiszen ekkor 17.30-kor esedékes az első start.

A délelőtti előfutamok ingyenesen látogathatók, a délutáni finálékra, melyeket az M4 Sport élőben közvetít, a jegy.hu oldalon, a debreceni Sport Hotelben, vagy versenynapokon a helyszínen lehet megvásárolni a belépőket.

HBN

A szerdai program

Elődöntők

9 órától: 50 m férfi gyors, 50 m női gyors, 100 m férfi hát, 100 m női hát, 200 m férfi pillangó, 200 m női pillangó, 100 m férfi mell, 100 m női mell, 4×100 m mix gyors, 800 m női gyors, 1500 m férfi gyors

Döntők

18 óra: 800 m női gyors

18.11: 50 m férfi gyors A

18.13: 50 m férfi gyors B

18.15: 50 m női gyors A

18.17: 50 m női gyors B

18.19: 800 m női gyors eredményhirdetés

18.23: 100 m férfi hát A

18.26: 100 m férfi hát B

18.29: 100 m női hát A

18.32: 100 m női hát B

18.35: 50 m férfi gyors eredményhirdetés

18.39: 50 m női gyors eredményhirdetés

18.44: 200 m férfi pillangó A

18.48: 200 m férfi pillangó B

18.52: 200 m női pillangó A

18.56: 200 m női pillangó B

19 óra: 100 m férfi hát eredményhirdetés

19.04: 100 m női hát eredményhirdetés

19.08: 100 m férfi mell A

19.11: 100 m férfi mell B

19.14: 100 m női mell A

19.17: 100 m női mell B

19.20: 200 m férfi pillangó eredményhirdetés

19.24: 200 m női pillangó eredményhirdetés

19.28: 1500 m férfi gyors

19.46: 100 m férfi mell eredményhirdetés

19.49: 100 m női mell eredményhirdetés

19.52: 4×100 m mix gyors A

19.58: 1500 m férfi gyors eredményhirdetés

20.02: 4×100 m mix gyors eredményhirdetés

