Célba vette a cívisvárost: Debrecenben hasít a Penge

Honi nagyágyút igazolt az Arany Bikák Darts SE, hiszen a debreceni együttes kötelékében folytatja pályafutását a tizenhatszoros magyar bajnok Székely „Penge” Pál.

– Már egy éve is volt róla szó, hogy Pali nálunk folytatja, idén pedig össze is jött az együttműködés, köszönhetően egy hajdúszoboszlói szponzornak – engedett betekintést az átigazolás hátterébe Orosz András, a Bikák elnöke.

Székely klubváltása nagy visszhangra lelt a hazai dartsos berkekben, amely magával hozta a debreceni klub iránti megnövekedett érdeklődést is. Az Arany Bikák szeretnék, hogy Pál szerepvállalása tovább népszerűsítse az egyesületet, ezáltal is elősegítve azt a tervet, hogy idővel a nemzetközi porondon is megmutassa magát a gárda.

– A karrierem szempontjából konkrét célkitűzések nincsenek meghatározva, azt várják tőlem, hogy minél sikeresebben szerepeljek a nemzetközi porondon, ezzel is öregbítve az egyesület hírnevét. Emellett abban is megegyeztünk, hogy a versenynaptárhoz igazítva segítem a klubtársaim fejlődését, hozzájárulva, hogy a cívisváros felzárkózzon a hazai darts elithez – fogalmazott az ország első profi dartsosa.

MSZ

