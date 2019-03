Célba értek a Borsiból futók

Borsitól Hajdúsámsonig, mintegy 30 települést érintve összesen 164 kilométeren át tartott a Rákóczi Emlékfutás március 25-én és 26-án a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI pedagógusaiból, dolgozóiból és diákjaiból összeállt 21 fős csapatnak.

Nyárfákat is ültettek

– Olyan szeretettel és örömmel fogadtak minket Borsiban, hogy elmondani nem lehet – mesélte egy diák, aki kitartóan és elszántan futotta a távon. A 21 fős futó csapatot az önkormányzat és az iskola dolgozói ünnepséggel várták Hajdúsámson határában, pont ott, ahol 1703. július 23-án II. Rákóczi Ferenc táborozott seregével tiszántúli hadjárata során. A legenda szerint egyik vitéz akkor szalonnasütés közben leszúrta nyársát, melyből később gyönyörű nyárfa nőtt. Sajnos a későbbiekben villámcsapás által a fa leégett.

Az önkormányzat és az iskola szívügyének tartotta, hogy a fejedelem emlékére, a táborozás helyszínén emlékhelyet alakítsanak ki. Így jött az ötlet közös összefogással – Rákóczi évéhez kapcsolódóan és a Rákóczi emlékfutókat is méltóan fogadva – hogy március 26-án kopjafa avatással és nyárfa ültetéssel tisztelegjenek és emlékezzenek a magyarság egyik legnagyobb történelmi személyiségére.

Fotó: magánarchívum

A futókat köszöntötte és az ünnepséget megnyitotta Antal Szabolcs polgármester, aki nagyon büszke arra, hogy Hajdúsámsonban él magyar történelmünk ápolása, hogy az összefogás évről évre erősebb, ami ismételten megmutatkozott az emlékfutással és az emlékhely avatásával.

Bujdosó Tibor, az iskola igazgatója is futott a 164 kilométeres távon, aki természetesen megosztotta gondolatait az ünnepség során: – Megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy Hajdúsámson életének részesei lehetünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy magyar történelmünket, értékeinket elmélyítsük és megértessük diákjainkkal. Ezért is örültünk nagyon, amikor tanulóink is vállalkoztak az emlékfutásra, hiszen személyesen is átélhették nagy fejedelmünk eszméjét.

– Dandé Melinda –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA