Cél a döntő, de még nem beszédtéma a Lokinál

A Debrecen alakulata 1–0-s előnnyel utazhatott el kedden a Mezőkövesd Zsóryhoz, amely gárdával Magyar Kupa-negyeddöntőt vívott. A visszavágón tehát a házigazdáknak volt sürgősebb a gólszerzés, ennek megfelelően a Kövesd játszott bátrabban, a Loki inkább várta a megfelelő alkalmat, hogy egy esetleges idegenben szerzett találattal még közelebb kerüljön a továbbjutáshoz. Másodpercekkel a szünet előtt azonban a vendéglátók lőttek gólt Drazsics révén.

Gyorsabb játékot kértek tőlük

– Sajnos nem játszottunk jól az első félidőben – vallotta meg őszintén a hajdúságiak 19 esztendős védője. – Tudtuk, hogy a mezőkövesdieknek jönniük kell előre a gólért, de szerettünk volna hatékonyabban és jobban futballozni azért a meccs első felében is. Herczeg András vezetőedző el is mondta a szünetben, hogy sokkal gyorsabban kellene járatnunk a labdát, és javulnunk kell az előre játékban is – mondta a labdarúgó, s a társakkal együtt meg is fogadták a tréner tanácsait, hiszen Takács Tamás és Csősz Richárd góljaival végül megnyerték a találkozót.

Kusnyír a korábban a Ferencvárosban is megfordult támadóval, Moutarival csapott össze gyakran a posztján. – Gyors és technikás futballistáról van szó, aki minden ellenfelének sok fejtörést tud okozni. A második félidőben azért már jobban sejtettük, milyen megoldást választ egyes szituációkban, és akkor már kevésbé volt veszélyes a kapunkra. Örülök, hogy többnyire végrehajtottuk az edzőnk szünetbeli utasításait, és kettős győzelemmel léphettünk tovább a legjobb négy közé – jelentette ki a fiatal hátvéd, akit a kupabeli céljaikról is megkérdezett a Napló.

Hol van még a döntő?!

– Természetesen jó lenne eljutni a döntőig, de egyelőre ez nem beszédtéma nálunk, ahhoz két, vélhetően kőkemény mérkőzést kell megvívnunk még. Majd ha a következő akadályt sikerrel vettük, akkor lesz téma a finálé – mondta Kusnyír.

A cívisvárosiak szombaton 17 órától az OTP Bank Liga 27. fordulójában az MTK együttesét fogadják a Nagyerdei Stadionban. – Jelenleg csak azzal a mérkőzéssel foglalkozunk, hiszen a bajnokság is legalább olyan fontos számunkra, mint a Magyar Kupa. A kék-fehéreknek és nekünk is nagyon kellenek a pontok, biztosan jó, s nem kizárt, hogy szoros összecsapást láthatnak a nézők, melyet nyilván meg szeretnénk megnyerni – nyilatkozta lapunknak Kusnyír Erik.

TN

