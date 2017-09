Cégbirodalmak országa vagyunk

A hazai cégek száma csökkenő tendenciát mutat, de az általuk megformált céghálózatok továbbra is rendkívül összetettek. Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója így fogalmazott:

2017 első nyolc hónapjában az új alapítású cégek 65 százaléka köthető tulajdonosain vagy cégjegyzésre jogosultjain keresztül korábbi cégekhez, tehát kisebbségben vannak a teljesen újként piacra lépő új szereplők.”

Nem egészséges

A folyamat részben természetesnek is mondható, hiszen nem ritka, hogy egy vállalkozás első nekifutásra nem működik, vagy egy korábbi cégből kiválnak egyes szereplők. Ugyanakkor az arányok ilyen irányú eltolódása nem egészséges, különösen, ha azt is hozzávesszük, hogy az új szereplők 78 százaléka köthető korábbi céghez. Jelenleg Magyarországon mintegy 650 ezer olyan magánszemély van, aki közvetlenül köthető egy működő céghez tulajdonosként vagy aláíróként. Ez önmagában is magas szám egy 10 milliós országban, de érdemes mélyebben is megnézni, hogy az újonnan piacra lépő cégek között milyen arányban vesznek részt a régi szereplők. Évről évre alacsony a teljesen új tulajdonosi körrel alakuló cégek aránya, de az elmúlt két évben azért némileg feljövőben vannak.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA