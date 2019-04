Cannes – Elle Fanning és Jorgosz Lanthimosz is a nemzetközi zsűri tagja lesz

Cannes – Elle Fanning amerikai színésznő, a görög Jorgosz Lanthimosz, A kedvenc rendezője, valamint az Oscar-díjas Pawel Pawlikowski is az Alejandro Inárritu vezette nemzetközi zsűri tagja lesz a hamarosan kezdődő cannes-i filmfesztiválon – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Az Arany Pálma-díjról döntő zsűri munkájában Kelly Reichardt, az Egyes nők rendezője, az olasz Alice Rohrwacher, akit korábban a Csodák és A szent és a farkasok című filmjeiért is díjaztak Cannes-ban, valamint Robin Campillo francia rendező is részt vesz, aki két éve nyerte el a zsűri nagydíját a Cote d’Azur fesztiválján. A kilencfős zsűribe Enki Bilal francia forgatókönyvíró-rendezőt és Maimouna N’Diaye afrikai színésznőt is meghívták. A cannes-i mustra nemzetközi versenyprogramjában mások mellett Pedro Almodóvar, Ken Loach, Terrence Malik, Arnaud Desplechin és a Dardenne fivérek új filmjét is bemutatják. Jim Jarmusch legfrissebb munkája, a Tilda Swinton, Chloe Sevigny és Selena Gomez főszereplésével forgatott The Dead Don’t Die ugyancsak szerepel a versenyben, és egyúttal a fesztivál nyitófilmjeként vetítik. A fesztivál Un certain regard (Egy bizonyos nézőpont) elnevezésű programjának zsűrijét Nadine Labaki libanoni rendező vezeti, akinek Kafarnaum: A remény útja című filmjét idén Oscar-díjra is jelölték. A rövidfilmes program zsűrijét Claire Denis francia rendező, a Kritikusok hete-szekció filmjeinek zsűrijét pedig Ciro Guerra kolumbiai rendező irányítja. A 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált május 14. és 25. között rendezik meg. – MTI – VISSZA A KEZDŐOLDALRA