Campus Fesztivál: négy nap, amit csak a nagyerdei fák árnyékolhatnak be

A Campus Fesztivál július 18-án immár 11. alkalommal nyit kaput előttünk egy olyan világra, amelyben négy nap alatt egy helyszínen találkozhatunk a legkülönbözőbb zenei stílusok mintegy 1000 ismert hazai képviselőjével – idén hat külföldi művésszel – és a város számos civil szervezetével, cégével, kulturális intézményével a szokottnál jóval felszabadítóbb miliőben. Jelen lesz többek között az EKF-programiroda egy standdal, amelyen az Európa Kulturális Fővárosa nevezés kapcsán oszthatják meg véleményüket a bulizók, illetve a város 2030-ig tervezett kulturális-, illetve 2050-ig tartó gazdasági stratégiájának fejlesztéséhez is szívesen fogadják a polgárok hozzászólásait – hívta fel a figyelmet dr. Barcsa Lajos alpolgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón a Nagyerdei Kultúrparkban.

Prof. Dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja elmondta, az intézmény az eddigi összes Campuson jelen volt. Színpadjuk tavaly a nappal is programot kínáló terek között a leglátogatottabb volt. Idén új helyszínen, a ködszínházhoz áthelyezett főbejárat közelében találják meg az érdeklődők. Itt a DE karait különleges feladatok formájában megismertető eseményeken túl koncertek, stand up comedy és beszélgetések is lesznek, többek között Csernus Imrével, illetve A mi kis falunk sztárjaival. A kancellár szólt a Continental AG vállalattal egyre szorosabbra fűződő kapcsolatról. Megerősítette az igyekezetet az intézmény részéről azon képzési területek fejlesztésére, amelyekkel a jövőben együttműködhetnek.

Az emberekről szól

Az esemény egyik friss támogatója, a Continental AG. A cég 450 munkahelyet teremt majd a városban. Lukas Juranek Plant Manager egy Tankcsapda-idézettel kezdte mondandóját:

ahogy élsz, annyit érsz”.

Majd angolul folytatta. A cég számos alapvető érték mentén működik: bizalom, cselekvés szabadsága, versenyszellem, egymás támogatása, a család, kikapcsolódás és munka közötti egyensúly megtalálása. Ezek mentén ösztönzik dolgozóikat, hogy fejlődjenek, mert a munkavállalóik a legnagyobb értékük. „A Campus az emberekről szól. Mi ezt a módját választjuk, hogy a helyi közösség részévé válhassunk, beilleszkedhessünk.”

Más élményéért

A Dreamnight – „Álmodj velünk!” kezdeményezésről Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató számolt be.

A tavalyi nyitófogadáson több mint ezer fő vett részt. Idén az ideérkezőket arra buzdítják, hogy vásároljanak egy tízezer forint értékű támogatói gumikarkötőt. Az összegyűlt pénzből 3-500 nehéz sorsú gyermeknek szeretnének életre szóló élményt biztosítani egy szeptemberi napon a kultúrparkban, sztárokkal, éjszakai állatkerti túrával. A szervezők százezer forintnyi alappal indítottak, várják a cégek felajánlásait is.

Háromkor elindulni? Akár.

A csütörtöki sajtótájékoztatón szó esett a közlekedésről. Nagy Attila, a Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt. vezérigazgatója elmondta, július 16-án üzemkezdettől helyreáll a villamosközlekedés. A Campus napjaiban éjjel 20 percenként indul villamos, míg a Klinikák elől éjféltől három, a város egészét lefedő útvonalú buszjárat. Egy-egy útvonalra félóránként startol el a busz. A szokott árú jegyek a fesztivál bejáratánál, a DKV-standon válthatók.

