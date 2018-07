Campus Fesztivál: a zene a híd, ami összeköt

Jövő héten szerdán indul a régió legnagyobb nyári bulija, a Campus Fesztivál: a négy nap alatt kétszázötven program várja a látogatókat. A Nagyerdei Stadionnál rendezett fesztivál tíznél is több színpadán az alternatív és underground zene, a rock, a punk és a metál, a dzsessz, a blues, az elektronikus és könnyed szórakoztató műfaj, de még a nóta is helyet kapott. Idén is két nagyszínpad várja a közönséget, ráadásul a Nagyerdei körúton lévőnél kiszélesítik a teret az előző évekhez képest, hogy például a Brains, a Punnany Massif, a Republic, a 30Y vagy Péterfy Bori koncertjén, és a Lovasi András életművét bemutató bulin még többen elférhessenek. A keményebb zene rajongóinak az elmúlt években megszokott helyen áll ismét a sátor, ahol az Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő AWS nagyot fog zúzni, de ott játszik majd többek között a Junkies, a Moby Dick, a Zorall és a Kalapács is.

Alternatív?

„A Víztoronykert a nálunk alternatívnak nevezett – nyilván relatív a kategória – zenekaroknak ad otthont, így a Hiperkarma, a Zagar, az Elefánt, a Blahalouisiana és a Middlemist Red is ott lép fel, a Hallban pedig a mainstream elektronikus zenék meghatározó hazai alakjaival találkozhatunk. A gasztroszínpadon pedig a népzene, az etno és a ­world music világát jelenítjük meg, de külön nóta-karaoke sátorral is készülünk, ahol minden este cigányzenekar játszik majd, a közönség a kíséretükkel énekelheti kedvenceit” – tájékoztatott Süli András programigazgató.

A bulik éjszakánként kisebb pódiumokon több helyen is elektronikus zenével csábítják a fesztiválozókat, de a Dumaszínház közönségkedvenc humoristái is eljönnek, például Aranyosi Péter és Dombóvári István. A Csokonai Színház gyerekeknek és felnőtteknek szóló előadásokkal készül, a kulter.hu színpadon éjszakánként pedig még mozizni is lehet majd.

Bővebb információk a nyár legnagyobb bulijáról a rendezvény Facebook-oldalán és weboldalán olvashatók.

