Cambridge Analytica – A Facebook vezetője elkerülhetetlennek tartja az internet szabályozását

Jan Schakowsky demokrata párti képviselő felsorolta a Facebook és személy szerint Mark Zuckerberg eddigi, sokszor ismételt bocsánatkéréseit, idézve még egyetemista korában elhangzott bocsánatkéréseit is, s megjegyezte: ez is arra utal, hogy “az önszabályozás egész egyszerűen nem működik”.

Mark Zuckerberg erre reagálva hajlandónak mutatkozott a “bizonyos fokú” szabályozás elfogadására. “Az internet fontossága világszerte erősödik, s úgy gondolom, hogy a szabályozás bizonyos formái elkerülhetetlenek” – fogalmazott a Facebook-vezető. Majd hozzátette, hogy bár a szabályozás szükséges, de nagyon kell vigyázni arra, hogy milyen lesz ez és hogyan alkalmazzák. Arra is utalt, hogy a kisebb internetes cégeknek esetleg nem lesz erre erőforrásuk.

A képviselők kérdéseire Zuckerberg közölte azt is, hogy saját, személyes adatai szintén szerepeltek a brit-amerikai Cambridge Analytica cég által illetéktelenül feldolgozott profilok között. Fontosnak tartotta hangsúlyozni – amit egyébként már kedden, a szenátusi meghallgatáson is elmondott -, hogy a Facebook nem gyűjt információkat szóban elhangzott beszélgetésekből, nem raktároz adatokat Oroszországban és jelentős mértékben csökkenti oroszok esetleges hozzáférését az adatbázisához. Megerősítette: vizsgálják annak lehetőségét is, hogy új, Európára érvényes adatvédelmi rendszert dolgoznak ki, bár részletekkel nem szolgált róla. “Dolgozunk rajta” – mondta.

Zuckerberget szerdán a képviselőház energetikai és kereskedelmi bizottságának képviselői hallgatják meg, előző nap pedig a szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottságának meghallgatásán vett részt.

– MTI –

