CAFe Budapest – Köztéri projektekkel indult a fesztivál

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ névadójára, a 105 éve született világhírű fotográfusra emlékezik az Erzsébet téren felállított Capa105 fotókonténerrel – mondta el a CAFe Budapest pénteki sajtósétáján Boronyák Vivien, a Capa Központ munkatársa. A jubileumi installáció 105 Capa-képet, köztük számos ikonikus alkotást bemutató, világító fotófallal tekinti át Robert Capa pályafutásának fordulópontjait.

Külföldön sokan nem tudják, hogy a fotográfus Budapesten született Friedman Endre néven, erre a kiállításban Capa édesanyjához magyar nyelven írt levele emlékeztet. A látogatók egy korabeli készüléken hallgathatják meg Capa egyetlen fennmaradt rádióinterjúját, de akár egy fürdőkádba is beülhetnek annak emlékére, hogy a fotográfus fürdés közben szeretett a legjobban olvasni. Robert Capához számos, mára szállóigévé vált idézet kötődik, ezek közül a leghíresebbeket cédulákon magukkal is vihetik a látogatók – számolt be Boronyák Vivien.

Márkus Sándor képzőművész a Madách téren, Budapest egyik legpezsgőbb pontján állította fel vadászlest formázó installációját.

A Les című munka nem vadakat csalogat, hanem óriási tükörfelületeivel a pózolást, szelfizést kedvelő városlakókat. Miközben azonban a tükör előtt állók magukat szemlélik, rögtön “élő szoborrá” válnak, mert az installáció belsejéből és tetejéről más látogatók éppen őket tudják megfigyelni – mondta el Márkus Sándor.

A Capa105 kiállítás péntektől október 21-ig, a Les című installáció pedig október 13-ig látogatható.

– MTI –

