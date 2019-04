ByeAlex és a Sleppre bulizhattak Debrecenben

Első titkos nótáját – ahogyan a Facebook-oldalán olvasható, valamikor 11 éves korában költötte. Talán, még meg is van valahol egy kazettán, de sosem mutatta meg senkinek! Körülbelül 15 évesen komponálta meg első – akkor épp elektronikus – témáit, valami ócska zeneszerkesztőn, de ezek szintén az „asztalfiókban” landoltak… A gimnázium végén, pár haverral zenekart is alapított, amely óriási sikertelenségnek örvendett, hiszen egy dalt sem raktak össze, pedig Alex sokat írt már akkor is. Az egyetem alatt, Love Story Bar néven, sok próbát és néhány demózást is megélt egy felállással, de messzebbre nem jutott. Ugyanakkor, ennek az időszaknak a terméke, első saját dala, melyet már a nagyközönségnek is megmutat, a Csókolom! Zenekarával pénteken lépett fel a Roncsbárban.

