ByeAlex-dal szól a Michael Kors legújabb reklámfilmjében

A nyár egyik legnagyobb slágere volt a senkise néven is zenélő ByeAlex korskorskors című száma, gyakorlatilag nincs olyan ember, akivel ne jött volna szemben legalább pár másodperc belőle. A dal híre azonban nem maradt országhatáron belül, eljutott ugyanis magához a márkához is, amelyről szól, a Michael Kors pedig fel is használta azt egy reklámszpotban.

A kisfilmet a világ egyik legismertebb divatcége saját Instagram-oldalán tette közzé. A mostanáig majdnem 200 ezer megtekintésnél járó poszt kommentmezejét, ahogy ilyenkor az lenni szokott, már be is foglalták a magyar hozzászólók.

A hiróval közösen felvett dal eredeti verzióját a YouTube-on is imádják, az áprilisi feltöltés óta csaknem tízmillió megtekintést szedett össze.

Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu

