Búzát kaszáltak a ketbarátköri tagok

Az aratáshoz kedvező időjárás fogadta a nagyközségi önkormányzat, a Karácsony Sándor Közösségi Ház, a Balásházy János kertbarát kör és a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület által hetedik alkalommal szervezett aratónap résztvevőit.

A paraszti világ máig legszebb nyári munkájának versenyére, az élet ünnepére a megyénkből érkező hét település kilenc kertbarátkörének közösségét Bodó Sándor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester köszöntötte. Az aratónapon a közösségek háromfős aratócsapattal vetélkedtek.

Fotó: Péter Imre

A nagy kalászú, de kis szárú aranyló őszi búzát kaszások vágták rendre, majd a marokszedők fakampóval és sarlóval szedték fel a gabonaszálakat. Most a kévéket az alacsony szárú búza miatt nem tudták szalma kötelekre fektetni. A bálazsinórral összekötött kévéket a kévekötők keresztekbe rakták. Egy keresztbe 19 kéve búza került, hagyományszerűen a legfelső kévét papnak, a legalsót rektornak nevezve.

Nyolcvanhét éves marokszedő

– Csak a Jóisten tudja, hányadszor szedem a markot, kedves – mondja a szusszanásnyi időre megálló, kipirult arcú, nyolcvanhetedik évében járó Magyar Antalné. Az öt dédunokával büszkélkedő Zsuzsika néni emlékei szerint a kézi kaszás aratás fénykorában egy jó kaszás naponta húsz keresztnyi búzát is levágott. Hajdúböszörményben akkoriban a lógerba (gabonaszérűbe) szállított, és a keresztapja, Csiha Sándor tüzesgépje által meghajtott cséplőgéppel csépelve egy jó kereszt 40 kilogramm búzát is adott. Az aratónap legidősebb férfi versenyzője, a 82 éves Nagy Sándor is Hajdúböszörmény csapatában kaszálta búzát.

Fiatalok is arattak

Az érdeklődő közönség örömére hagyományőrző egyesületbeli fiatalok is versenyeztek Balmazújvárosból. Bár a Fiatal gazdák néven induló csapat tagjai még önállóan nem gazdálkodnak, különböző szakmákat tanulnak, de érdekli őket a mezőgazdaság, a nyári aratás. A csapat kaszása pár nappal a verseny előtt borjúfogás közben eltörte az újját. Tóth János azonban begipszelt újjal is vállalta a versenyzést. A versenyzők első feladata az aratómunka kezdésekor a kaszakalapálás és -fenés volt. A dr. Gonda István professzor emeritus vezette versenybizottság nemcsak a versenyzők összehangolt munkáját, gyorsaságát, hanem a kévék összekötésének minőségét, a keresztek összeállításának pontosságát, a learatott terület tisztaságát, búzafej mentességét is minősítette. Az aratóversenyt összesítésben a Bek Pál kertbarát kör csapata nyerte meg Téglásról, a Földesi Balásházy János és a Debrecen Csapókerti kertbarát kör csapatai előtt.

Süteménykóstoló, aratásköszöntő

Az aratónap résztvevőit helyi és meghívott közösségek műsora, népzenei koncert köszöntötte. Közös ebéden vendégelték meg a szervezők a résztvevőket, majd nagyanyáink íz világát mutatták be a kertbarát körök asszonyai hozott süteményeikkel. A legfinomabb sütemény minősítéseket Varga Gáborné és Imre Péterné (Hajdúdorog), valamint Debreceni Sándorné (Debrecen) süteményei nyerték el.

– Péter Imre –

