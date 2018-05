Bűz és patkányok a debreceni gyűjtőszigetnél

Egyik olvasónk arról számolt be, hogy Debrecenben, a Víztorony utcán pár méterre a lakóházaktól, a boltoktól, az iskolától, a terasszal is rendelkező étteremtől, időnként szemétdombbá változik a szelektív hulladékgyűjtő sziget. Délelőtt hiába ürítik ki, estére ismét tele vannak a színes műanyag tartályok. Szerinte teher- és személyautóval az egész városból odahordják a szemetet, törmeléket. Mivel egyesek széttúrják a halmokat, szeles időben a környéket is ellepi a szemét. Már patkányok is feltűntek a melegben bűzös szelektív gyűjtősziget mellett – panaszkodott olvasónk.

HBN

Egyesek úgy dobják a szemetet az utcára, mint a középkoriak Debrecen - Sokan hozzászóltak egy közösségi oldal csoportjában ahhoz a fotóhoz, ami a Sámsoni út és a Szeremlei utcák találkozásánál, egy olyan szelektív hulladékgyűjtő szigetet ábrázol, ahol a tartályok mellett több köbméternyi szemét látható. Domokos Csilla, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA