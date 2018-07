Büntethető a száguldozó kerékpáros

Tapasztalatok szerint viszonylag gyakori jelenség a debreceni Piac utca sétálóövezeti részében (a Kossuth téren) is, hogy a biciklisek nem a villamossínek melletti kijelölt úton mennek, hanem a házakhoz közel eső teraszok előtti, melletti járdákon a gyalogosok között cikáznak, időnként még rájuk is csengetnek.

Motorral a bicikliúton

A Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a közúti közlekedés rendjéről szóló rendelet értelmében kerékpárral kerékpárúton, kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.

A sétálóövezetekben, kerékpárutakon történő közlekedési anomáliák, szabálysértések elleni határozott fellépés kiemelt feladatuk a rendőröknek. Az sem ritka, amikor a drótszamár gazdája úgy gondolja, hogy a járdából leválasztott kerékpárút egy versenypálya, ahol a maximum sebességet is ki lehet hozni a járgányból, és a gyalogosokat megijesztve, azokat néha félreugrásra kényszerítve, balesetveszélyesen közlekedik. Az önmagáról megfeledkező, a városban száguldozó kerékpárost a rendőr a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés miatt figyelmeztetheti, és 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki rá, vagy fel is jelentheti – tudtuk meg a hatóságtól.

Magukénak érzik

Arra is akad példa, amikor nemcsak elektromos biciklivel, hanem benzines kismotorral is robognak a kerékpárúton. Ugyanakkor olyan járókelők, gyalogos csoportok is megfigyelhetők, akik nem veszik figyelembe, amikor egyesített járdán és kerékpár­úton haladnak, s annak teljes szélességét a magukénak érzik, akadályozva a kerékpárosokat. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy kismotorral nem szabad bicikliúton közlekedni városban. Amennyiben valaki mégis így cselekszik, a rendőr szintén figyelmeztetheti, s 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot alkalmazhat, és szabálysértési feljelentést tehet ellene.

Kerékpárnak azokat a két- vagy háromkerekű járműveket tekintik, amiket egy vagy két ember hajt, illetőleg legfeljebb 300 W teljesítményű motor mozgat. Ezen járművek közlekedhetnek a kerékpárutakon. Lakott területen kívüli kerékpárúton segédmotoros kerékpár is haladhat.

Figyelmesen, toleránsan

Végül megkérdeztük, hogyan lehetne elejüket venni a keskeny, egyesített járdán és kerékpárúton kialakuló biciklis-gyalogos konfliktusoknak?

A Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság válasza szerint a balesetek elsődleges kiváltó okai a közlekedők felelőtlensége, figyelmetlensége. Annak érdekében, hogy a konfliktusokat, baleseteket megelőzzük, az adott út sajátosságaihoz igazodóan, a KRESZ előírásait betartva, figyelmesen és toleránsan kell közlekedni.

– Orosz Csaba –

