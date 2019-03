Bűnösnek vallotta magát a férfi, aki csőbombákat küldött amerikai demokrata politikusoknak

Az 57 éves Cesar Sayocot tavaly októberben tartóztatták le azzal a gyanúval, hogy a félidős választások előtti hetekben 16 esetben küldött postán robbanószerkezeteket demokrata párti politikusoknak, köztük például Barack Obama volt elnöknek és Hillary Clinton volt külügyminiszternek, a demokraták volt elnökjelöltjének. Ilyen csomagok érkeztek a CNN hírtelevízió New York-i szerkesztőségébe, Soros György villájának postaládájába, John Biden volt alelnöknek, John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának, vagy Robert De Niro filmszínésznek is.

A szerkezetek egyike sem robbant fel, senki nem sérült meg.

A küldeményeket Sayoc több tagállamban postázta: például Kaliforniában, New Yorkban, vagy Floridában. Ötnapos országos hajsza után fogták el a floridai Plantation városkában tavaly októberben. Novemberben emeltek vádat ellene 30 rendbeli bűncselekményben, köztük tömegpusztító fegyverek alkalmazása, robbanóanyagok törvényellenes postázása és emberölési kísérletek miatt. Cesar Sayoc csütörtökön bűnösnek vallotta magát, és az amerikai lapok tudósításai szerint többször is elcsukló hangon számolt be arról, hogyan állította össze a szerkezeteket, majd kinek és miért küldte el ezeket.

“Valóban az volt a szándéka, hogy felrobbanjanak?” – kérdezte tőle Jed Rakoff bíró, mire a vádlott azt válaszolta: “nem, bíró úr, de tisztában voltam a kockázattal, hogy bármikor felrobbanhatnak”. Hozzátette: “tudom, hogy rosszat cselekedtem. Rendkívül sajnálom”.

A brooklyni születésű Sayoc korábban sztriptíztáncos volt, és többször összeütközésbe került a törvénnyel, büntetett előéletű. Tettéért életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújthatják. Az ügyben ítélethirdetés szeptemberben várható.

